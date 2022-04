En Rosario el fútbol femenino de AFA marcha sobre ruedas

Las canallas en la primera fecha le ganaron los puntos a Deportivo Español como visitante, ya que el club local tuvo un problema con el operativo policial. En la 2ª jornada derrotaron 1 a 0 a Defensores de Belgrano en Arroyito con gol de Virginia Coronel de penal y luego sufrieron una derrota en el tercer capítulo del torneo ante UAI Urquiza como visitante por 2 a 0, en un partido que le jugaron de igual a igual a las punteras del torneo.

Volvió a la victoria en la 4ª fecha con un contundente triunfo por 3 a 0 con El Porvenir en el Gigante con tantos de Nadia Fernández, Agustina Donato y Lara López. En la 5ª jornada, con gol de Lara López, logró un importantísimo empate por 1 a 1 como visitante ante San Lorenzo, uno de los grandes del fútbol argentino. Luego en la 6ª volvió a sumar de a tres en el Gigante al ganarle 2 a 1 a SAT (López y Paula Salguero), mientras que en su última presentación goleó como visitante 5 a 2 a Villa San Calos con festejos de Verónica Acuña, Coronel (penal), Salguero, Daiana Gómez (penal) y Donato.

Argentino, en Primera B, está en su zona con 15 puntos (5 triunfos y 1 derrota) a dos puntos del líder Sarmiento (17) que tiene un partido más. El elenco de Rosana Gómez arrancó con un triunfo por 3 a 2 ante Puerto Nuevo (Camila Rodas, Diana Maltaneri y Ornela Guzmán) en Unión de Alvarez donde el sala actuó como local y luego goleó 6 a 0 de visitante a Liniers (Rodas, Cavigioli, Micaela Astudillo, Romina Escalada, Camila Mansilla y Brisa Cortes).

En la tercera fecha, en Adiur, venció 4 a 0 a Luján con tres goles de Cavigioli y uno de Escalada mientras que en la 4ª jornada derrotó 5 a 0 a Deportivo Morón como visitante (Cavigioli (3), Escalada y Cortés).

En el quinto episodio del torneo logró un triunfo por 3 a 1 en Rosario ante Argentino de Quilmes (Calvigioli, Escalada y Maltaneri), en la 6ª fecha quedó libre y en la 7ª dejó en el camino un invicto de 16 partidos (15 triunfos y un empate ante Estudiantes de Caseros) al perder 2 a 1 en Junín frente a Sarmiento (Maltaneri hizo el tanto salaíto).

En tanto Newell’s, con Mariano Faurlin a la cabeza, sigue por la buena senda en el torneo de Primera C y dando pasos cortos pero seguros. No solo en primera división sino con el gran trabajo que están haciendo en la primera local de la Rosarina, tanto con la líneas A como B, y con el Sub 16, Sub 14, Sub 12 y Sub 10.

En el torneo de la C en AFA las rojinegras son las únicas que ganaron los dos partidos de su zona que lideran con 6 puntos seguidas por Sacachispas que tiene 4. En el debut, en el Centro de Entrenamiento Griffa, golearon 6 a 0 a General Lamadrid con goles de Yamila Herrera, Delfina Maggioni, María Victoria Vives, Marlene Delgado, Pilar Cepeda y María Eugenia Ramírez. Y en la segunda fecha vencieron 1 a 0 a Chacarita como visitante con tanto de Yamila Herrera.