En listas de espera

Otro día de indefiniciones en la vida política de Central. Las confirmaciones tanto del lado del oficialismo como desde la oposición no aparecieron respecto de los nombres, de uno y otro lado, para las listas de cara a las elecciones del próximo 30 de septiembre, que deberán ser presentadas a más tardar el sábado ante la Junta Electoral.



No obstante se espera que hoy aparezcan ya algunas certezas desde ambas veredas. Lo más importante del lado del oficialismo ya no parece ser si Di Pollina será o no candidato a presidente, más allá de que Ricardo Carloni todavía no confirmó si aceptará ir como vice, sino si Raúl Broglia formará o no parte de la lista. De eso dependerá la participación o no del actual vicepresidente segundo. Mientras, en la oposición ayer se dieron nuevas reuniones y las mismas seguirán hoy e incluso están previstas otras para mañana. Lo que sí algunas de las fuentes consultadas indicaron que la chance de la unidad volvió a tomar forma.

Carloni todavía no se manifestó sobre si aceptará o no la vicepresidencia, pero es un secreto a voces que Di Pollina será quien encabece la lista. Así lo decretó el Crece y el aparato que conforma esa agrupación. Lo que Carloni estaría tratando de consensuar son los otros nombres, entre los que no tendría que estar Broglia. Si eso sucede el actual vice estaría dispuesto a dar un paso al costado. La segunda vicepresidencia sería para Martín Lucero, mientras que la tercera podría recaer en Fabio García. En tanto, los candidatos para ocupar los cargos de secretario y tesorero serían Guillermo Hanono y Adrián Raguza, respectivamente.

Ayer también se reunieron los referentes de la oposición y de ese cónclave también participó Mario Moretti (Canayas Unidos), quien en los últimos días había dado algunas señales de que podía no acoplarse a la unidad que ya conforman Renovación Canalla, Origen Canalla y Raza Canalla.

Según indicaron, lo de ayer fue "positivo" y algunas posturas que parecían intransigentes no lo serían tanto. De todas formas hay detalles por limar que deberán ser resueltos cuanto antes, ya que dentro de tres días cierra el tiempo para presentar las listas.