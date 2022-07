En Central, Tevez apunta más arriba que abajo

Las agujas del reloj siguen su normal curso. Pero en Arroyito miran de reojo y con cierta desesperación las horas que restan para que cierre el libro de pases. La razón es sencilla. Carlos Tevez argumentó necesitar un zaguero central zurdo y un delantero de área para terminar de conformar el plantel de Central . Con la estela de felicidad por el reciente triunfo ante Sarmiento aún perfumando cada alma canalla, la dirigencia y el grupo empresario que interviene de manera directa en las contrataciones siguen gestionando en pos de concretar el arribo de un defensor y punta. Como ahora el tiempo apremia, ya que este lunes a las 20 es el límite para cerrar las incorporaciones , la comisión trabaja a paso redoblado. Eso sí, si no aparece un jugador para la última línea no se machacarán la cabeza contra la pared porque el Apache quiere como prioridad que fichen a un 9 sí o sí. Restará saber si el entrenador podrá contar con la carta que clama en materia ofensiva o deberá conformarse con lo que tiene a mano.

También es verdad que el entrenador de Central aún se está adaptando a la ciudad. Sigue tratando de amalgamarse en el día a día con los jugadores profesionales como también busca comprender la idiosincracia de la comunidad canalla. Para el Apache este mundo es totalmente nuevo. La atmósfera es diferente a lo que vivió en su etapa como jugador. Sea en el exterior como en Boca. Central gira sobre un eje particular. Y Carlitos está intentando decodificar cómo debe moverse en su nuevo rol de técnico en estos pasionales pagos.

Si bien el DT ya sumó a algunos apellidos, lo cierto es que espera por otros. La idea de adquirir los servicios de un zaguero central zurdo va perdiendo fuerza. El apuntado inicialmente era Gastón Avila, pero desde la Ribera jamás dieron una señal alentadora. Hubo directivos que se ilusionaron y gastaron a cuenta cuando la realidad era otra.

Cuando llegó Tevez se hizo referencia a que vendría con apellidos casi de renombres. Todos contratados por el grupo empresario que lo respalda. Se encendieron las marquesinas de una obra que hasta ahora muestra ser tan ficticia como desencantadora. El hincha de Central esperaba otra realidad. Incluso algunos dirigentes. Pero con el devenir de los días llegaron nombres que no eran las opciones principales. Incluso hubo que googlear a algunos. La masa canalla tenía otra expectativa cuando se anunció el sorpresivo proyecto del Apache.

Sin embargo, ahora no queda otra que mirar hacia adelante y remar para no naufragar. El entrenador necesita un central zurdo y un delantero de área. Con Tomás Cardona que muestra resistencia a mudarse a Arroyito porque considera que está mejor en Defensa y Justicia, la mirada está en otros defensores. Aunque el cuadro de situación marca que no habrá que sorprenderse si no termina llegando ninguno. Es que este lunes a las 20 es el límite para cerrar una contratación. Y no quedó un nombre defensivo en la mesa de las reales posibilidades de sumarse.

En cambio, la dirigencia no claudicará en sumar a un delantero de área. Todo lo contrario. Luego del triunfo ante Sarmiento se tornó en prioridad adquirir un 9. Todos los cañones apuntarán hasta lo que resta del cronómetro para cerrar un jugador que se mueva por el centro del ataque. El Apache lo puso como objetivo inmediato y ahora restará de la capacidad de resolución del director deportivo, quien hasta acá sigue aportando poco y nada, la dirigencia y el grupo empresario que responde a Tevez. Habrá que ver si logran capitalizarlo. El tiempo límite es este lunes a las 20. Por urgencia y necesidad, el entrenador apunta más arriba que abajo.