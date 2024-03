En Central asoman vientos de cambios para recibir a Instituto

Miguel Russo tiene una base y no suele retocarla. Pero la necesidad por volver a recuperar la sonrisa triunfal tras dos derrotas al hilo, sumado a que jugará ante su gente en el Gigante, el DT auriazul retocará la formación debido a que hay jugadores que están muy por debajo del nivel. Así, para recibir a Instituto se espera al menos el ingreso desde el vamos del defensor Carlos Quintana, para afrontar la 10ª fecha de la Copa de la Liga.

El arco es propiedad del líder y capitán Jorge Broun. La defensa pinta para tener algunas caras que no estuvieron en el porrazo de Liniers contra Vélez. La última línea tendría nuevamente a Carlos Quintana entre los once tras haber dejado atrás el cuadro febril.

Russo vs. Russo, en el nombre del padre y del hijo, con el Gigante como testigo

El medio es una incógnita casi total. No hubo señales sobre si apostará con un doble cinco y tres volantes como lo hace generalmente Russo cada vez que el equipo sale al campo de juego del Gigante. La lógica marca que el entrenador archivaría la línea de cuatro hombres como pasó con Vélez.

Resta saber quiénes serían los intérpretes. Por ahí salen como titulares Kevin Ortiz y Tomás O'Connor o Mauricio Martínez. Mientras que más adelante hay varios candidatos también como Maximiliano Lovera, Elías Ocampo, Jonatan Gómez, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz. Son cinco aspirantes para tres puestos.

Mientras que en el sector ofensivo también está planteada la duda entre Tobías Cervera y Abel Hernández.

Entonces, será cuestión de esperar si la táctica es 4-2-3-1 como se presagia. Restará saber si Russo ratifica al ex Aldosivi o le da nuevamente la oportunidad al uruguayo, quien debutó con Vélez y no mostró el repertorio esperado por diversos factores. Sea porque el equipo no lo ayudó, como además porque tuvo una noche floja en Liniers. Cabe destacar que Luca Martínez Dupuy está desgarrado.