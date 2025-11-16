La Capital | Ovación | Lucas Bernardi

Lucas Bernardi: "Siempre estoy a disposición y si quieren que siga lo haré"

El entrenador de Newell's se mostró aliviado por la permanencia en primera y dijo que fue a colaborar con el club porque "era imposible decirle que no"

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

16 de noviembre 2025 · 23:16hs
Lucas Bernardi manifestó que siempre tuvo diálogo con todos los candidatos.

Lucas Bernardi manifestó que siempre tuvo diálogo con todos los candidatos.

“Nos vamos a seguir viendo los martes o los miércoles con la reserva. Felices fiestas”, fueron las últimas palabras de Lucas Bernardi quien, a pesar de haber perdido dos de los tres partidos que dirigió, el triunfo conseguido en la fecha anterior ante Huracán por 2 a 0 le aseguró la permanencia de Newell’s en primera división en 2026 y el Rojinegro tendrá su temporada número 62 en el círculo privilegiado en forma consecutiva.

Sin lugar a dudas el cotejo en el Tomás Ducó fue uno de los más transcendentes en la historia reciente del club y, a pesar de haber perdido los otros dos partidos ante Unión y Racing, el entrenador leproso puede dormir tranquilo y sabiendo que cumplió su objetivo.

A la hora de analizar el partido manifestó: “No nos alcanzó. Creo que jugamos un buen partido, sólido, serio, contra un gran plantel. Se vio un equipo de fútbol en los tres partidos. En una jugada desafortunada donde cometimos un error, terminamos perdiendo el partido. Los jugadores no se pudieron regalar este último partido, hubiera sido lindo, aunque sea un empate. No le regalamos una victoria, pero sí un equipo de fútbol”.

El DT leproso añadió: “Es agridulce, con el empate le hubiera puesto un moño. Disfruté estar en este espacio, más allá de lo que significaba lo que paso. Tuvimos respeto de nuestro pasado. Le agradecí a los jugadores ya que fue muy difícil. Estoy tranquilo, en paz y con mucha felicidad. Tengo muchas sensaciones y me tocó estar en un momento inesperado. Debo analizar todo con mayor lucidez. Mi año finaliza la próxima semana, con todo el plantel. Vuelvo a la reserva, donde estaba y el que asuma definirá si sigo o no”

Bernardi continuó: “Obviamente cuando te toca jugar por lo que jugamos hay un peso en lo psicológico que sintieron. No es lo mismo. La cabeza te hace pensar en lo que puede pasar. Hoy teníamos un plus, la mayoría de los chicos son todos hinchas. Los grandes están más acostumbrados a estos partidos. No es fácil errar un pase y soportar la presión. La gente lo hizo más simple en estos dos partidos de local, se pudo jugar mejor, pero lo psicológico tiene injerencia”.

“Estoy siempre a disposición del club, pero vuelvo a mi espacio si es que quieren que siga. Me comunicaré con los candidatos como lo hice desde que asumí. Estamos tratando que el final sea respetuoso de todos, hay que cuidar las formas, y hay que tomar decisiones, por eso informé todo para la próxima dirigencia, para que todo se haga mejor. Siempre tuve diálogo con todos los candidatos”.

“Vine a colaborar porque era imposible decirle que no. Me tendría que haber ido de la institución, nunca me corrí. No importa lo que hicimos ni tampoco qué pasó en el proceso anterior, sólo importa lo que somos hoy”, comentó, con la tranquilidad de haber sacado al club de sus amores de uno de los peores momentos de su historia.

