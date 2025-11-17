Básquet: cómo le fue a Provincial en sus primeros cinco compromisos en la Liga Argentina

Provincial está haciendo una buena campaña en la Liga Argentina de básquet, segundo escalón a nivel nacional, ya que tuvo más triunfos que derrotas.

Provincial tuvo más buenas que malas en sus primeros cinco partidos en la Liga Argentina de Básquet , segundo escalón a nivel nacional. El Rojo tiene un récord de 3-2, pero a lo largo de esta campaña mostró una identidad que invita a soñar.

El equipo dirigido por Esteban Gatti debutó con un gran triunfo como visitante ante Unión de Mar del Plata por 84 a 80 el pasado miércoles 5 de noviembre. Fue un partido donde arrancó de atrás, pero luego con las apariciones del ecuatoriano Abraham Barahona (22 puntos) y el siempre vigente Adrián Boccia (21) quien con comenzó en el quinteto inicial, logró cosechar los dos puntos.

Dos días después, el viernes 7 de noviembre, se presentó en La Plata para jugar ante Gimnasia y allí las cosas no le fueron bien desde el resultado ya que cayó 88 a 80 en el Polideportivo Víctor Nethol. Pero fue un equipo competitivo y estuvo en partido hasta el final. Boccia (19), Federico Gobetti (15) y Gerbaudo (13) fueron los máximos anotadores del Rojo.

Récord perfecto en casa de Provincial

El lunes 10 de noviembre Provincial se presentó por primera vez ante su gente. El Bonilla tuvo un marco espectacular donde asistieron varias categorías de las formativas, y de la mano del multifacético Federico Cabello, quien además de ser el jefe de prensa, es el fotógrafo oficial y hasta el operador del dron, se vivió una jornada emocionante. La presentación estuvo a cargo de Alejandro Verón y hasta hubo un gran juego de luces acorde a la competición.

Las banderas de siempre “La Sede está de fiesta”, “La alegría de mi alma”, “Los pibes de la Sede”, “Mi Casa sos vos” y “Provin de mi vida”, más ese grupo de mujeres que se ubican en el medio de la hinchada y están siempre en las buenas y en las malas, fueron testigos de la victoria ante Ciclista Juninense por 82 a 77.

El ecuatoriano Barahona (19 puntos) clavó tres volcadas que hizo delirar al estadio. Mientras que Gobetti (19), Boccia (16) y Acosta (12) tuvieron una buena noche.

El pasado jueves 13 jugó su cuarto partido en esta Liga Argentina, y su segundo como local. El oponente fue Central Entrerriano de Gualeguaychú y Provincial mostró su actuación más sólida al ganar por 100 a 84. El ganador tuvo en Matías Acosta (28) y Gastón Gerbaudo (21) a dos jugadores intratables para conseguir otra alegría en casa.

Finalmente, este domingo, los de Esteban Gatti cayeron como visitante por 89 a 87 ante Centenario de Venado Tuerto en el tiempo suplementario luego de igualar en 80 en los cuarenta minutos. El Rojo fue adelante en el marcador en la mayor parte del partido y Boccia desde la línea falló dos libres sobre el final. En la última jugada del partido el equipo local consiguió la canasta de la victoria a través de Gaspar Ruiz García, luego de una asistencia de Farid Celador.

Lo que viene para el Rojo

La agenda de Provincial continuará el sábado 22 de noviembre en la provincia de La Pampa ante Pico Foot Ball Club de General Pico. Luego se verá las caras en Armstrong con Deportivo Norte el 30 de este mes, y después tendrá en diciembre tres partidos en Rosario: el 5 versus Pergamino Básquet, el 7 frente a La Unión de Colón de Entre Ríos y el 10 contra Lanús.

Fotos: Federico Cabello (Prensa Club Atlético Provincial)