La Capital | Ovación | básquet

Básquet: cómo le fue a Provincial en sus primeros cinco compromisos en la Liga Argentina

Provincial está haciendo una buena campaña en la Liga Argentina de básquet, segundo escalón a nivel nacional, ya que tuvo más triunfos que derrotas.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

17 de noviembre 2025 · 17:31hs
Provincial está haciendo un buen papel en el segundo nivel del básquet nacional.

Provincial está haciendo un buen papel en el segundo nivel del básquet nacional.

Provincial tuvo más buenas que malas en sus primeros cinco partidos en la Liga Argentina de Básquet, segundo escalón a nivel nacional. El Rojo tiene un récord de 3-2, pero a lo largo de esta campaña mostró una identidad que invita a soñar.

El equipo dirigido por Esteban Gatti debutó con un gran triunfo como visitante ante Unión de Mar del Plata por 84 a 80 el pasado miércoles 5 de noviembre. Fue un partido donde arrancó de atrás, pero luego con las apariciones del ecuatoriano Abraham Barahona (22 puntos) y el siempre vigente Adrián Boccia (21) quien con comenzó en el quinteto inicial, logró cosechar los dos puntos.

Dos días después, el viernes 7 de noviembre, se presentó en La Plata para jugar ante Gimnasia y allí las cosas no le fueron bien desde el resultado ya que cayó 88 a 80 en el Polideportivo Víctor Nethol. Pero fue un equipo competitivo y estuvo en partido hasta el final. Boccia (19), Federico Gobetti (15) y Gerbaudo (13) fueron los máximos anotadores del Rojo.

Leer más: Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Récord perfecto en casa de Provincial

El lunes 10 de noviembre Provincial se presentó por primera vez ante su gente. El Bonilla tuvo un marco espectacular donde asistieron varias categorías de las formativas, y de la mano del multifacético Federico Cabello, quien además de ser el jefe de prensa, es el fotógrafo oficial y hasta el operador del dron, se vivió una jornada emocionante. La presentación estuvo a cargo de Alejandro Verón y hasta hubo un gran juego de luces acorde a la competición.

Las banderas de siempre “La Sede está de fiesta”, “La alegría de mi alma”, “Los pibes de la Sede”, “Mi Casa sos vos” y “Provin de mi vida”, más ese grupo de mujeres que se ubican en el medio de la hinchada y están siempre en las buenas y en las malas, fueron testigos de la victoria ante Ciclista Juninense por 82 a 77.

El ecuatoriano Barahona (19 puntos) clavó tres volcadas que hizo delirar al estadio. Mientras que Gobetti (19), Boccia (16) y Acosta (12) tuvieron una buena noche.

_NZ65679

El pasado jueves 13 jugó su cuarto partido en esta Liga Argentina, y su segundo como local. El oponente fue Central Entrerriano de Gualeguaychú y Provincial mostró su actuación más sólida al ganar por 100 a 84. El ganador tuvo en Matías Acosta (28) y Gastón Gerbaudo (21) a dos jugadores intratables para conseguir otra alegría en casa.

Finalmente, este domingo, los de Esteban Gatti cayeron como visitante por 89 a 87 ante Centenario de Venado Tuerto en el tiempo suplementario luego de igualar en 80 en los cuarenta minutos. El Rojo fue adelante en el marcador en la mayor parte del partido y Boccia desde la línea falló dos libres sobre el final. En la última jugada del partido el equipo local consiguió la canasta de la victoria a través de Gaspar Ruiz García, luego de una asistencia de Farid Celador.

Lo que viene para el Rojo

La agenda de Provincial continuará el sábado 22 de noviembre en la provincia de La Pampa ante Pico Foot Ball Club de General Pico. Luego se verá las caras en Armstrong con Deportivo Norte el 30 de este mes, y después tendrá en diciembre tres partidos en Rosario: el 5 versus Pergamino Básquet, el 7 frente a La Unión de Colón de Entre Ríos y el 10 contra Lanús.

Fotos: Federico Cabello (Prensa Club Atlético Provincial)

Noticias relacionadas
Central clasificó primero de la zona B a los octavos de final y define siempre de local si sigue avanzando en el torneo Clausura.

Minuto a minuto: Huracán es en este momento el rival de Central en los octavos de final del Clausura

Nigeria quedó fuera del Mundial 2026 y su DT estalló contra los rivales.

Eliminatorias al Mundial 2026: Nigeria acusa a Congo de prácticas de "vudú"

Roberto Sensini puede volver a Newells, ahora como director deportivo.

Elecciones en Newell's: Roberto Sensini será presentado como mánager del candidato Nacho Boero

Franco Colapinto padeció las limitaciones del A525 de Alpine esta temporada.

Alpine se prepara para 2026: cuándo estará listo el nuevo auto de Colapinto

Ver comentarios

Las más leídas

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

Lo último

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Máxima alerta en el Heca: fuerte operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero

Máxima alerta en el Heca: fuerte operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero

Básquet: cómo le fue a Provincial en sus primeros cinco compromisos en la Liga Argentina

Básquet: cómo le fue a Provincial en sus primeros cinco compromisos en la Liga Argentina

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Las menores permanecen internadas fuera de peligro en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Cómo fue el ataque al hijo de El Viejo Cantero.

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas
Conflicto en Villa Gobernador Gálvez: por qué 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad

Conflicto en Villa Gobernador Gálvez: por qué 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

Alta tarifa: ¿cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
La Ciudad

Alta tarifa: ¿cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

El dólar alcanzó este lunes el precio más bajo de los últimos 30 días: a cuánto cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar alcanzó este lunes el precio más bajo de los últimos 30 días: a cuánto cerró el blue en Rosario

Colectividades: tras la suspensión por tormenta, ¿cuándo termina el evento?
La Ciudad

Colectividades: tras la suspensión por tormenta, ¿cuándo termina el evento?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Ovación
Minuto a minuto: Huracán es en este momento el rival de Central en los octavos de final del Clausura
Ovación

Minuto a minuto: Huracán es en este momento el rival de Central en los octavos de final del Clausura

Minuto a minuto: Huracán es en este momento el rival de Central en los octavos de final del Clausura

Minuto a minuto: Huracán es en este momento el rival de Central en los octavos de final del Clausura

Eliminatorias al Mundial 2026: Nigeria acusa a Congo de prácticas de vudú

Eliminatorias al Mundial 2026: Nigeria acusa a Congo de prácticas de "vudú"

Elecciones en Newells: Roberto Sensini será presentado como mánager del candidato Nacho Boero

Elecciones en Newell's: Roberto Sensini será presentado como mánager del candidato Nacho Boero

Policiales
Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas
Policiales

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Máxima alerta en el Heca: fuerte operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero

Máxima alerta en el Heca: fuerte operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero

María de los Ángeles Paris: por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de la docente en la comisaría

María de los Ángeles Paris: por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de la docente en la comisaría

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La Ciudad
Conflicto en Villa Gobernador Gálvez: por qué 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad

Conflicto en Villa Gobernador Gálvez: por qué 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

La UNR abre la preinscripción para las carreras de su nueva facultad de Ciencias del Movimiento

La UNR abre la preinscripción para las carreras de su nueva facultad de Ciencias del Movimiento

Alta tarifa: ¿cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Alta tarifa: ¿cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba con la licitación de dos nuevos tramos

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba con la licitación de dos nuevos tramos

El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste
POLICIALES

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Con 64 viviendas y obras de infraestructura en marcha, continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada
La Ciudad

Con 64 viviendas y obras de infraestructura en marcha, continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable
Política

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei
Economía

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta
El Mundo

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura
Ovación

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

El uno x uno de Newells: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el premio consuelo del Siempre Sale
Información General

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el "premio consuelo" del Siempre Sale

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar Panic show
Zoom

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar "Panic show"

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras
Economía

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos
Economia

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal
Información General

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump respira batalla cultural
Política

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump "respira batalla cultural"

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta
La Ciudad

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha
Zoom

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha