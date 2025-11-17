Minuto a minuto: Huracán es en este momento el rival de Central en los octavos de final del Clausura

En Belgrano-Unión, Defensa-Independiente Rivadavia y Barracas-Huracán se define el rival de Central en octavos de final desde las 17. Seguilo por La Capital.

Central clasificó primero de la zona B a los octavos de final y define siempre de local si sigue avanzando en el torneo Clausura.

La fase regular del torneo Clausura finaliza este lunes y en Belgrano-Unión, Defensa-Independiente Rivadavia y Barracas-Huracán, que comenzaron a las 17, se está definiendo cuál será el rival de Central en los octavos de final . Seguilo minuto a minuto por La Capital. Se fueron al descanso y el rival es por ahora Huracán.

27' GOL DE HURACÁN. El exCentral Emanuel Ojeda marcó el gol de Huracán, que le gana a Barracas y clasifica como octavo, desalojando a Estudiantes.

13' GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA en Florencio Varela. Gran jugada de Sebastián Villa y asistencia a Matías Fernández. Pierde Defensa y Justicia y queda afuera. Sigue siendo Estudiantes el rival canalla.

Sobre los 10' minutos en las tres canchas, todo está 0 a 0. Defensa tuvo dos chances para abrir ante la Lepra mendocina. Unión también pudo desnivelar.

A las 17 comenzaron los tres partidos, los últimos de la zona A. Con todos los marcadores 0 a 0, Estudiantes es hasta el momento el rival de Central.

La definición que falta

A las 19.30 jugarán el último partido del torneo Platense (campeón del Apertura, clasificado a la fase de grupos Copa Libertadores, al Trofeo de Campeones y a la Supercopa Internacional) ante Gimnasia y ahí se definirán los rivales de Boca y el segundo de la zona A. El 7º y 8º lugar de la zona B tiene a tres candidatos: Talleres (21), Sarmiento (20) y Gimnasia (19).

Talleres ya está clasificado a octavos de final pero será 7º si Gimnasia no gana u 8º si el Lobo vence a Platense (no juega por nada), a lo que está obligado para entrar. Si pierde o empata, queda afuera y pasa Sarmiento.

Los posibles rivales de Central

Boca (29 puntos) se aseguró el primer puesto de la zona A con su victoria por 2 a 0 sobre Tigre (22, +1), que quedó incómodo en el 7º lugar y va a depender de que los tres equipos que tienen 19 unidades, y juegan este lunes, no lo superen.

Belgrano (19, +2) recibe al tercero Unión (24, +7); Defensa y Justicia (19, -3) al eliminado Independiente Rivadavia y Huracán (19, -5) visita a Barracas Central (22, +2), que como Tigre no tiene asegurado el lugar en el 6º lugar. Está arriba de Tigre por más goles a favor.

Mientras que tras la victoria de Argentinos Juniors (24, +5) en La Plata 2 a 1, Estudiantes quedó en la cuerda floja en el 8º lugar con 21 puntos (-1). Cualquiera que gane de los que tienen 19 puntos lo superará.

O sea, este domingo el rival canalla es Estudiantes, pero difícil que se mantenga así.

Mientras que Banfield (21, -6) se quedó sin posibilidades porque quedó con 21 puntos en el 9º puesto, tras el 1 a 1 en Santiago del Estero ante Central Córdoba (3º, 24 puntos, +6).

Entonces, Barracas Central (el más improbable), Tigre, Estudiantes, Belgrano, Defensa y Justicia o Huracán tienen chances de ser el rival de Central en los octavos de final.

Los lugares ya seguros en octavos de final

En la zona de Central solo restan saber los dos últimos lugares, y todo dependerá de lo que pase en Platense-Gimnasia, que juegan 19.30.

El Lobo está afuera con 19 puntos (-5), pero si gana entra y bajaría a Talleres (21, -3), hoy 7º, al octavo lugar y eliminando a Sarmiento (20, -4). Si Gimnasia no gana, clasificarán la T y el de Junín.

En tanto que River, 6º con 22 puntos y +5 de diferencia, no será movido de esa posición por Gimnasia, que precisaría ganarle a Platense 10 a 0 para superarlo.

Los otros con puestos asegurados, en la zona B, son Central (1º), Lanús (2º), Riestra (3º), Vélez (4º) y San Lorenzo (5º). Los cuatro primeros, como los xeneizes, definen de local.

En la zona A, Boca se aseguró ser primero, resta definir si Racing (25, +3) o Unión serán 2º o 3º, pero ambos definirán de local en octavos, lo mismo que Central Córdoba. Argentinos Juniors quedó como 5º (24, +5) y será visitante.