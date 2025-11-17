La Capital | Economía | dólar

El dólar alcanzó este lunes el precio más bajo de los últimos 30 días: a cuánto cerró el blue en Rosario

La emisión de deuda corporativa contribuyó a "enfriar" el tipo de cambio y profundizar la baja, que viene aflojando en su cotización tras la victoria oficialista en los comicios.

17 de noviembre 2025 · 17:04hs
El dólar alcanzó este lunes el precio más bajo de los últimos 30 días: a cuánto cerró el blue en Rosario

El dólar oficial consolida la "pax cambiaria", al anotar este lunes su quinta baja al hilo. Si bien el mercado mantiene ciertas dudas sobre la continuidad del esquema de bandas, y espera que comience de manera definitiva la acumulación de reservas, el anuncio del acuerdo marco con EEUU y el aumento de flujo de dólares por la emisión de deuda corporativa calmaron a la city durante las últimas ruedas.

El tipo de cambio mayorista amagó con subir, pero sobre el cierre cayó $16 a $1.387 para la venta este lunes. De esta manera, perfora los $1.400 por primera vez en un mes y consolida la calma poselectoral. El dólar oficial se encuentra a 8,5% del techo de la banda cambiaria, niveles no vistos tampoco en un mes.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s353,640 millones y en futuros u$s866 millones.

El dólar minorista cerró 1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,50. En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa finalizó a $1.371,19 para la compra y a $1.422,09 para la venta.

Entre los financieros, el dólar Contado con Liquidación (CCL) bajó este lunes 0,1% a $1.482,96, mientras que el MEP cedió 0,5% y se posiciona en $1.445,21. Mientras, los contratos de dólar futuro operan con bajas de hasta 1,7%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.393,50 y que en diciembre lo hará a los $1.429.

A cuánto cerró este lunes el blue en Rosario

En cambio, en el sector paralelo, el dólar blue subió 5 pesos, cerrando este lunes a $1.419 para la compra y $1.450 para la venta, según el relevamiento en al city rosarina.

Mientras, el tipo de cambio que "nunca duerme", el dólar cripto, se vende a $1.484,88, según Bitso.

Volvieron las Obligaciones Negociables

Analistas destacaron que tras el resultado electoral se observó "un fuerte reacomodamiento del apetito inversor: noviembre ya acumula cerca de u$s2.900 millones en ONs locales y era cuestión de tiempo para que reapareciera un sub-soberano relevante".

Por su parte, el economista Gustavo Ber comentó que "ante una batería de emisiones corporativas a todo ritmo, reflejando capacidad de extender los plazos y conseguir fondos frescos, el dólar mayorista sigue estabilizado cerca de los $ 1.400 mientras se ratifica en esta etapa el esquema de bandas".

Y agregó: "La atención de los operadores se focaliza en la estrategia para acumular reservas, lo cual ayudaría a desplomar al riesgo país e impulsar un 'roll-over', y podría impulsarse a través de compras oficiales al ritmo de la demanda de dinero, dentro de diferentes estrategias, que contribuirían también a reducir tasas en pesos".

