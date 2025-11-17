El dólar alcanzó este lunes el precio más bajo de los últimos 30 días: a cuánto cerró el blue en Rosario

La emisión de deuda corporativa contribuyó a "enfriar" el tipo de cambio y profundizar la baja, que viene aflojando en su cotización tras la victoria oficialista en los comicios.

El dólar oficial consolida la "pax cambiaria" , al anotar este lunes su quinta baja al hilo. Si bien el mercado mantiene ciertas dudas sobre la continuidad del esquema de bandas , y espera que comience de manera definitiva la acumulación de reservas, el anuncio del acuerdo marco con EEUU y el aumento de flujo de dólares por la emisión de deuda corporativa calmaron a la city durante las últimas ruedas .

El tipo de cambio mayorista amagó con subir, pero sobre el cierre cayó $16 a $1.387 para la venta este lunes. De esta manera, perfora los $1.400 por primera vez en un mes y consolida la calma poselectoral. El dólar oficial se encuentra a 8,5% del techo de la banda cambiaria , niveles no vistos tampoco en un mes.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s353,640 millones y en futuros u$s866 millones .

El dólar minorista cerró 1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA) . Así, el dólar turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,50 . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa finalizó a $1.371,19 para la compra y a $1.422,09 para la venta .

Entre los financieros, el dólar Contado con Liquidación (CCL) bajó este lunes 0,1% a $1.482,96, mientras que el MEP cedió 0,5% y se posiciona en $1.445,21. Mientras, los contratos de dólar futuro operan con bajas de hasta 1,7%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.393,50 y que en diciembre lo hará a los $1.429.

A cuánto cerró este lunes el blue en Rosario

En cambio, en el sector paralelo, el dólar blue subió 5 pesos, cerrando este lunes a $1.419 para la compra y $1.450 para la venta, según el relevamiento en al city rosarina.

Mientras, el tipo de cambio que "nunca duerme", el dólar cripto, se vende a $1.484,88, según Bitso.

Volvieron las Obligaciones Negociables

Analistas destacaron que tras el resultado electoral se observó "un fuerte reacomodamiento del apetito inversor: noviembre ya acumula cerca de u$s2.900 millones en ONs locales y era cuestión de tiempo para que reapareciera un sub-soberano relevante".

Por su parte, el economista Gustavo Ber comentó que "ante una batería de emisiones corporativas a todo ritmo, reflejando capacidad de extender los plazos y conseguir fondos frescos, el dólar mayorista sigue estabilizado cerca de los $ 1.400 mientras se ratifica en esta etapa el esquema de bandas".

Y agregó: "La atención de los operadores se focaliza en la estrategia para acumular reservas, lo cual ayudaría a desplomar al riesgo país e impulsar un 'roll-over', y podría impulsarse a través de compras oficiales al ritmo de la demanda de dinero, dentro de diferentes estrategias, que contribuirían también a reducir tasas en pesos".