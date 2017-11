El 114ª aniversario de Newell's encontró al vicepresidente segundo Cristian D'Amico dividiendo su tiempo entre distintas actividades conmemorativas y el trabajo cotidiano. La economía es un tema clave en la vida rojinegra y sobre la que giró en gran medida la charla frontal que mantuvo ayer con Ovación. El dirigente habló de la "necesidad imperiosa de generar recursos extraordinarios" con la venta de futbolistas y la disposición a colaborar con el juez Fabián Bellizia, responsable del paraguas judicial, a partir de la resolución de asumir el control de la tesorería, más allá de que la dirigencia haya apelado la medida. Aseguró que la entidad del Parque no va "a correr ningún riesgo" de intervención o quiebra. Y sostuvo que pese a que deberán desprenderse de jugadores tratarán "de ser competitivos" en el regreso de la Lepra a un torneo internacional, como la Copa Sudamericana del año que viene.

El año próximo tendrán la Copa Sudamericana, ¿seguirán con la política de austeridad con respecto al armado del plantel?

La prioridad es que el club pueda seguir mostrando a sus juveniles para lograr así alguna futura venta. Y en un torneo internacional se pueden potenciar esas posibilidades de transferencia. Por eso es muy importante haber entrado a la copa. También tenemos que tratar de ser competitivos y eso es lo que se va a buscar en el receso, en charlas que mantendremos con el técnico. El Chocho tiene muy claro que hoy el club necesita vender y que gran parte de los jugadores a vender seguramente van a ser los juveniles. Todavía faltan muchos partidos para que termine el torneo y para hacer una evaluación sobre los refuerzos que pudiésemos llegar a traer en enero.

¿Es decir que no descartan traer refuerzos pese a la necesidad de desprenderse de futbolistas y de tener que restringirse en el manejo del presupuesto?

No. La posibilidad de traer refuerzos está latente. Pero esos refuerzos dependen de cómo el equipo se afiance de acá a diciembre y de lo que el técnico considere necesario. Obvio que hay que ser realistas. Nuestro presupuesto es muy acotado. Seguramente el juez Fabián Bellizia al momento de hacer una operación va a estar presente para dar el okey. Trabajaremos en conjunto tratando de hacer lo mejor por el club y de tener un equipo más competitivo día a día, en el que los juveniles, sumados a otros jugadores que tenemos en el plantel, puedan lograr buenos resultados.

La venta de Franco Escobar parece avanzada. ¿Hay algún otro futbolista por el que los hayan consultado?

Sí. Lo de Franco con Atlanta United está en el proceso legal, pronto a cerrarse, siguiendo todos los pasos que el juzgado pide para que se puede efectuar la parte contractual. Y con respecto a otras ofertas, hay jugadores por los que ya están preguntando. Es de público conocimiento que el fin de semana pasado, contra Chacarita, hubo emisarios del Columbus y de un equipo de Suecia. Y así como estos dos casos, seguramente van a ir apareciendo otros interesados porque se están viendo juveniles que ya están para jugar en primera, que son proyectos interesantes.

¿Milton Valenzuela es otro de los jugadores juveniles que se podría vender?

Sí. Milton es un jugador por el que vienen preguntando varios clubes, entre ellos del país. Racing ha estado interesado. Si viene una oferta razonable se va a vender, más teniendo en cuenta que ya tenemos otro juvenil, que es Ferroni, capaz de suplantarlo. También podría pasar a la inversa. Todo esto siempre con el consentimiento del técnico, que es en quien confiamos para llevar el equipo adelante, como en su momento lo hicimos con Diego Osella, el cual nos dio grandes alegrías. Siempre tratamos de cumplir con los requerimientos del técnico.

¿Hay algún límite de jugadores a transferir en el próximo mercado de pases?

Vamos a tratar de vender lo justo y necesario para equilibrar las finanzas del club sin que eso perjudique la base del equipo. Eso es fundamental. Queremos tener un equipo competitivo y hacer un buen papel en la Copa Sudamericana.

Ante Chacarita jugó un gran partido Brian Sarmiento, uno de los jugadores que puede contagiar al resto y en el que se pueden apoyar los chicos. ¿Hablan con él?, ¿le dicen el rol que tiene que cumplir?

Sí. Hablamos con todos los chicos del plantel. En este nuevo proceso estamos teniendo una relación que crece día a día. Hemos aprendido de algunos errores. Con respecto a Brian, que es hincha de Newell's, es un gran jugador y una gran persona. Y así como él, hay un montón de chicos que acá vienen desde los 6 años a Malvinas y hoy se encuentran que pueden jugar en el Coloso. Para nosotros es un orgullo tener chicos de nuestra cantera. En lo futbolístico, Brian tuvo un gran partido contra Chacarita, le tenemos mucha confianza, por eso también lo trajimos. Día a día va a ir acoplándose a este equipo, como todos. Este es un equipo en formación.

El fútbol es la actividad principal de Newell's. Más allá de que pasen cosas afuera de la cancha o cuestiones extrafutbolísticas, llega el fin de semana y el socio y el hincha quieren que el equipo gane. Como directivos ¿entienden esta situación?

Nosotros tenemos que velar por toda la integridad del club, desde el socio que hace básquet hasta el chico de inferiores que practica en Bella Vista y el plantel de primera. Tenemos que lograr que el club esté bien en todos los aspectos, económico, financiero, en la formación y los deportes amateurs. Pero hoy Newell's está pasando una crisis económica, la cual es complicada, y vamos a tener que lograr salir de todas estas situaciones de la mejor manera posible para que el club vuelva a tomar cauces más tranquilos. Esta comisión directiva tuvo errores pero también grandes aciertos. Nosotros asumimos en el club seis meses antes de lo previsto. Había seis agrupaciones y nosotros ganamos de manera democrática. Eso es algo que hay que respetar.

La comisión directiva dio por válida la asamblea y la aprobación del balance, mientras que Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) la declaró "inexistente" y ustedes apelaron esa medida. ¿Cuál es la mirada sobre lo sucedido?

La asamblea para nosotros se hizo y fue válida. De ninguna forma fue inexistente, de hecho se aprobó el balance de manera democrática. En el medio pasaron algunos actos que no son de nuestro agrado. La IGPJ dio su argumento y nosotros presentamos un recurso de revocatoria, una apelación en subsidio. La Justicia resolverá.

Algunos opositores, entre ellos Daniel Giraudo, hablaron de agresiones y que era responsabilidad del oficialismo.

La comisión directiva no tuvo ninguna responsabilidad de lo que le pasó. Hubo socios que apoyaban al oficialismo y que no concordaron con algunas cosas que hicieron referentes de la oposición. Por eso se fueron un poco las cosas de las manos. Pero la comisión directiva para nada está conforme con que hayan pasado estos hechos. Fue de ambos lados, porque hubo gente que apoyó el oficialismo que también tuvo algunos golpes. La Justicia evaluará lo sucedido.

El prosecretario Juan José Concina comentó semanas atrás de una apertura del oficialismo para trabajar con los opositores. ¿Se refieren a un cierto sector de la oposición, porque la impresión es que no hay una buena relación con todos?

Las puertas del club están abiertas. Toda crítica constructiva expresada de buena forma es bienvenida. Hay algunos referentes que sólo se dedican a criticar, sin evaluar. Queremos sumar gente que sea positiva y que en especial priorice el bienestar de la institución. Esta comisión directiva está en charlas. Va a recibir a personas que tienen que ver con la vida política del club y a otras que no están en ninguna agrupación. Todo el que quiera que el club salga lo más rápido de esta situación tiene las puertas abiertas. Agarramos el club seis meses antes, en una situación económica muy complicada, con temas de violencia. Sin embargo estamos acá, nos alejamos de la zona del descenso y entramos a una copa.

Hay un grupo de "notables", de empresarios, que mantienen conversaciones con ustedes y que podrían apoyarlos económicamente. ¿Se avanzó al respecto?

Se está empezando a acercar gente. Hay personas que son conocidas en la vida del club, no tanto por la política sino por sus logros personales. Se han puesto a disposición para tratar de ayudar.

¿Tienen algún resquemor sobre lo que pueden llegar a pedir estas personas como retribución por sus aportes?

Esto recién se empieza a hablar. Iremos evaluando entre todos que es lo mejor para el club.

El juez resolvió controlar la tesorería y ustedes apelaron esa medida, ¿cómo está esta situación?

No compartimos la opinión del juez. Sin que esto implique un reconocimiento ni renuncia alguna a los derechos invocados en el juicio, quiero dejar en claro que esta comisión directiva va a colaborar ciento por ciento en este proceso nuevo de coadministración de la parte administrativa y contable del club. Mientras esperamos una definición de la Cámara de Apelaciones.

Para el manejo diario de la economía, que cada decisión tenga que pasar por el juez, ¿es engorroso, dilata los tiempos o hay que adaptarse?

Como todo proceso nuevo, hay que adaptarse. Pero acá hay colaboración de la comisión directiva para que sea de la mejor manera y en forma ágil.

Uno de los argumentos del juez para adoptar esta medida fue que hubo 113 cheques rechazados, ¿cómo se llegó a ese desmanejo?

Muchos de esos cheques ya han sido cancelados. Un poco se llega a esa instancia porque agarramos el club con una cantidad de cheques emitidos, a los cuales debimos hacerle frente. Además al no haberse vendido jugadores, el desenlace fue la falta de dinero. Hoy el club tiene una necesidad imperiosa de generar recursos extraordinarios y de revertir la herencia de desequilibrio entre ingresos y gastos.

¿Qué club recibieron y cómo califican la gestión anterior?

Nosotros recibimos un club financieramente muy complicado. La gestión de Lorente y Riccobelli generó deudas que están plasmadas en los balances anteriores. Tratamos de afrontar esta situación de la mejor manera generando recursos. También algunas cuestiones que han pasado en estos últimos 8 meses en el club no han ayudado a que se acerquen nuevos sponsors. El club podría haber estado mejor cuando asumimos porque en la gestión anterior se vendieron muchos jugadores por varios millones de dólares. Y en estos últimos tres años es cuando se incrementó el pasivo debido a que no se vendieron jugadores. Un club de fútbol en primer lugar tiene que subvencionarse con recursos extraordinarios y acá la venta de jugadores no viene pasando. Se pueden generar otras cosas. No es fácil, pero estamos trabajando en eso y somos optimistas en que se va a mejorar.

El juez dejó en claro que cualquier desvío puede llevar a la intervención del club o la quiebra. ¿Hay temor a que eso suceda?

Nosotros antes de ser dirigentes somos hinchas y también uno se preocupa. Pero estamos tranquilos porque vamos a sacar el club adelante y no vamos a correr ningún riesgo de intervención o quiebra. Estamos poniendo todo de nuestra parte. Por eso todos tenemos que tirar para un mismo lado, dejando algunas diferencias personales y priorizando el bien del club.

Existen versiones de que algunos esperan una intervención, ¿tienen esa misma versión?

Prefiero no opinar para no entrar en cuestiones personales. Lo dejo a criterio del socio y del hincha.