El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti fue la mejor y única opción de ataque

El extremo fue creciendo con el paso de los minutos y se convirtió en el recurso más efectivo de Newell's por donde avanzar, aunque no sirvió

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El Newell's de Frank Kudelka que saló a la cancha de San Martín de Mendoza.

Newell's regresa con una caída que no se ajustó a lo sucedido a lo largo de los 90'. Intentó, de mínima rescatar un empate, y Walter Mazzantti fue el que más buscó crear los caminos para un gol que nunca apareció. La actuación del extremo rojinegro se rescata del reves dolorosa ante Gimnasia de Mendoza por 1 a 0. Este es el uno x uno leproso:

Josué Reinatti 5: el local llegó tan poco que no fue exigido. No tiene responsabilidad en el bombazo de Módica que terminó en gol.

Martín Ortega 5,5: firme para defender frente a Cingolani. Trató de llevar juego por afuera, pero le costó llegar al fondo.

Bruno Cabrera 5: no cometió grandes errores, pese a quedar en la foto del gol ante el giro que le hizo Módica en el 1 a 0.

Lucas Carrizo 5,5: seguro en el uno contra uno y en las pelotas divididas. Ganó por arriba en su área.

Franco Escobar 4: se preocupó por defender ante Lencioni y no tuvo problemas. Fue su única misión.

Rodrigo Herrera 6: un rendimiento parejo. Con la Lepra en desventaja, metió pierna fuerte y tocó con justeza hacia adelante.

Luca Regiardo 4: los volantes locales le dieron poco trabajo. Fue defectuoso en las entregas.

Walter Mazzantti 6: de menor a mayor, fue peligroso por la banda derecha. Desbordó y pudo meter varios centros.

Facundo Guch 3,5: un desempeño muy chiquito. No logró comandar ataques con la gambeta ni dio pases profundos.

Santiago Solari 4: al margen del gol que le anularon, dispuso de dos jugadas de mucho riesgo y falló los remates.

Matías Cóccaro 5: la entrega para sostener cada pelota ante los rivales, pero flojo en las entregas.

>>Leer más: Newell's expone su racha invicta en Mendoza ante un rival directo por la clasificación

Ingresaron en el complemento en Newell's

Alan Soñora 4: no apareció con los movimientos zigzageantes y repentinos. Tampoco clarificó el juego en campo adversario.

Jerónimo Gómez Mattar: asumió el rol de trasladarla y desde la actitud contribuyó a que la Lepra siguiera insistiendo.

Juan Ignacio Ramírez -: entró y en la primera que recibió corrió al arco y definió al gol. Fue anulado por off side pero fue incisivo.

Walter Núñez -: ingresó en el final para tener otra desnivel por afuera. Casi sin tiempo, no pudo hacerlo.

Francisco Scarpeccio -: entró en el cierre y no le quedó ninguna cerca del arco contrario.

El DT Frank Kudelka 5: el desempeño de Newell's fue mejor que el de Gimnasia de Mendoza. No lo aplastó en el desarrollo ni tampoco exhibió voracidad ofensiva. Pero en un partido sin brillo, se impuso durante varios pasajes en el juego y estuvo más cerca del gol. La falta de eficacia para convertir fue una condena costosa.