El último antecedente de un seleccionado argentino en Rosario, el 5 de septiembre de 2009, no fue nada agradable. No sólo por el resultado adverso, 1-3 contra Brasil por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2010. La organización fue caótica en el Gigante, con público con la entrada en la mano que no pudo ingresar porque el estadio estaba colmado y luego le realizó una demanda a la AFA por ese motivo. Desde ese momento, nunca más hubo un acontecimiento futbolístico de relevancia a nivel selección.

"La cancha de Central es ideal para meter a Brasil en un arco", había manifestado el entrenador del seleccionado Diego Maradona, quien eligió jugar en el Gigante por la proximidad del público al campo de juego. No pasó nada de lo imaginado por el Diez. Peor que el resultado fue la cuestión organizativa. Hubo personas a las que se les impidió entrar, aunque tenían su entrada. Más de 100 juicios se entablaron contra la AFA exigiendo un resarcimiento económico.

"Claro que será una gran alternativa de acá en adelante, yo al público cerca lo elijo siempre", dijo Maradona previo a ese partido sobre futuras presentaciones de la selección en el Gigante. Se equivocó. No hubo más eliminatorias ni nada parecido en Rosario.

La provincia volvió a tener un encuentro deportivo de jerarquía, pero fue en Santa Fe, subsede de la Copa América de 2011, en cancha de Colón.