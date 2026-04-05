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El Turismo Nacional dejó el Fangio con actuaciones top, un rosarino en el podio y un público entusiasta

La lluvia matutina le dió marco a un gran domingo del Turismo Nacional, con el rosarino Santino Balerini en el podio en dos grandes finales

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

5 de abril 2026 · 16:09hs
Agustín Canapino dominó la final del Turismo Nacional en el Fangio de punta a punta.

Agustín Canapino dominó la final del Turismo Nacional en el Fangio de punta a punta.

El Turismo Nacional dejó Rosario con el deber cumplido. Dos muy buenas finales en el Fangio, una previa en el agua a la altura y un público que acompañó estoico en todo momentos sin importar la lluvia ni el domingo familiar de Pascuas.

En ese contexto hubo una sobresaliente actuación de Martin Leston en la Clase 2 y una naturalmente consistente de Agustín Canapino en la Clase 3, pero con otros que se destacaron en serio, como el rosarino Santino Balerini que hizo podio y el parejense Facundo Ardusso.

El agua, solo en las series y un solo pace car

La lluvia fue protagonista en la mañana del domingo pero increíblemente el auto de seguridad solo intervino en la última de las seis series, cuando ya había parado hace rato y la pista empezaba a secar.

Tampoco fue casualidad. Es que para la largada de última batería de la C3 muchos optaron por goma lisa y algunos se pegaron en el curvón, como Facundo Ardusso, Jonatan Castellano y Leandro González. El que siguió fue el parejense, detrás de Julián Santero, al que también casi se le va el auto.

Antes, solo en la segunda serie algunos arriesgaron con goma lisa, y como a Caito Risatti le fue bien subiendo al segundo lugar, la mayoría no lo dudó para la tercera y debió salir el pace car ante los golpes.

Es más, en la reanudación y con Castellano pasando por boxes, nuevamente el Pinchito se pegó en el inicio de la recta principal y de nuevo hubo auto de seguridad.

Antes, las tres series de la Clase 2 que fueron bajo el agua fueron muy prolijas y solo un despiste de Nicolás Posco alteró la normalidad.

Canapino aprovechó esos despistes de la serie

El poleman Leonel Pernia ganó con autoridad la primera manga de la C3 pero la pista mejoraba en cada salida y por eso Canapino fue más rápido en la segunda. Entonces se ilusionaba con un pace car en la tercera que le dejara la punta para largar la final. No tuvo uno sino dos. Y ahí se definió todo.

Es que Canapa largó bien y nadie, pero nadie, lo inquietó hasta la bandera a cuadros pese a otro auto de seguridad en la final por el choque del rosense Lucas Tedeschi sobre un Nicolás Moscardini con una falla que lo dejó parado en la pista.

Detrás, Ricardo Risatti fue uno de los destacados del domingo, porque fue el que arriesgó en la segunda batería al calzar gomas lisas y así avanzó a la segunda posición. En la final fue para adelante también aprovechando la mala largada de Pernia y se fue estabilizando en la posición de escolta.

Pernia completó el podio pero debió recuperarse de sus errores y excesos como cuando se fue al pasto para tratar de pasar a Facundo Chapur.

Pero si siempre los del podio son los destacados, hay que dejarle un hueco entre los mejores de Rosario a Facundo Ardusso. Fue increíble la recuperación del parejense y no hay dudas de que fue una de las mejores actuaciones de los últimos años.

El Flaco se pegó en el curvón en la largada de la serie al salir con gomas lisas y largó en la undécima fila la final. Llegó sexto pasando autos todo el tiempo hasta la última vuelta. Un fin de semana del regreso al TN en Rosario que empezó torcido y terminó bárbaro.

Fue uno de los pocos destacados de la región, porque Tedeschi venía levantando hasta que embocó a Moscardini y el resto peleó atrás. El mejor del resto fue el otro piloto de Las Parejas, Leandro Carducci, que también remontó hasta el 13º lugar.

Y los otros dos que vieron la bandera a cuadros fueron el venadense Ever Franetovich (15º) y su compañero del Crucianelli GC Competición, el de Totoras Ramiro Cano (19º). Mientras, el santafesino Miguel Ciaurro terminó 18º.

El baigorriense Leo Larrauri se enredó en un toque en la primera vuelta que lo dejó afuera y Fabián Yannantuoni, de Capitán Bermúdez, ni completó una vuelta.

Un podio bárbaro para el rosarino

La Clase 3 fue el broche del domingo pero antes el prólogo de la Clase 2 dejó un gran espectáculo. Hubo carrera, lucha y un auto de seguridad al final que apiñó a todos y cambió un resultado puesto.

Como Canapino en la C3, Exequiel Bastidas venía para comerse los chicos crudos, pero en pista terminó tercero. Después sancionaron a Balerini por un exceso al superarlo y le dejó la posición de escolta. El rosarino quedó tercero, cerrando un gran fin de semana pese a la penalización.

Es que Balerini fue competitivo todo el fin de semana y hasta peleó por la carrera. Su mejor momento fue antes de la piña en el curvón de Pedro Grippo que hizo entrar al pace car a 3 giros del final.

Estaba cuarto, estabilizado detrás de Leston, pero cuando el finalmente ganador atacó a Renzo Blotta, se fue encima, se unió a los dos y casi hace dos por uno.

Le alcanzó para superar a Blotta, pero luego del relanzamiento fue de nuevo por todo cuando Leston (primera victoria en el año debut) superó a Bastidas y casi lo logra. Pero tocó al del Ale Bucci Racing, fue sancionado y le devolvió la posición.

De todas formas, Balerini hizo todo una rareza en el TN en el Fangio, que un rosarino ocupe un escalón en el podio.

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