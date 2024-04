El triunfo de Estudiantes sobre Boca dejó más por el piso las chances de Newell's

Newell’s no las tiene todas consigo. Antes de enfrentar a Boca dependía de sí mismo para clasificar a 4º de final de la Copa de la Liga. Después, con la derrota en el Coloso, se le complicó tanto el panorama, que tras el triunfo de Estudiantes 1 a 0 sobre los xeneizes depende de dos resultados, además del propio.

Y la cuestión por supuesto se le complicó por la derrota ante Boca, donde ya empezó a depender de los otros. En ese sentido, el desenlace del encuentro pendiente en La Plata era fundamental, porque básicamente se decidía si Newell’s, además de derrotar a Defensa, claro está, dependía de uno o dos resultados para clasificar. Como la mano parece que le viene torcida, la victoria de Estudiantes 1 a 0 en el final del partido fue lo peor que le podía pasar.

Lo mejor para Newell's era el empate

Si se mantenía el 0 a 0 en el estadio pincharrata, Newell’s se aseguraba que de pasar a Lanús o a Estudiantes el martes, además de Defensa. Por lo tanto, tenía además dos opciones de clasificación: que Racing no le ganara en Córdoba a Belgrano o que Boca perdiera en casa con el clasificado Godoy Cruz, algo más difícil.

Si había un ganador, le convenía que fuera Boca. Porque también se aseguraba superar al granate o al Pincha, aunque ahí dependía de una sola opción, la de que Racing no venciera al Pirata.

En cambio ahora, por el gol de Javier Correa cerca del final (tremendo error de Chiquito Romero, que regresaba y se le escapó el balón de las manos tras el cabezazo del rosarino en un córner), Newell’s necesita dos de estos tres resultados: que Estudiantes le gane de visitante a Lanús, que Racing no gane en Córdoba y que Boca no derrote al Tomba en la Bombonera.

En el primer caso, hay que decir que en La Fortaleza a Estudiantes le sirve ganar o empatar, pero Lanús va a ir por la victoria porque la igualdad puede dejarlo afuera.

En Córdoba, Belgrano le hará fuerza a Racing

En Córdoba, en cualquiera de las situaciones descriptas, Racing debe ganar para clasificar y si no lo hace queda afuera. Belgrano no juega por nada, pero viene bien y a su regreso de Ecuador, donde Delfín le empató sobre la hora, sabe que no tendrá copa la semana próxima.

Y Boca, que de haber ganado en La Plata aseguraba la clasificación, es igual el que mejor la tiene pese a la derrota. Es que si vence a Godoy Cruz, clasificará pase lo que pase en los otros encuentros. Ergo, sigue dependiendo de sí mismo.

Dentro del panorama que se le complicó más a Newell’s desde la caída en casa ante Boca, hay que ver como positivo que el encuentro en Florencio Varela será palo y palo, al menos desde las necesidades de ambos.

Los dos deben salir a ganar

Es que Defensa, si bien está 4º, corre riesgo de quedar afuera empatando (lo pasarían Boca o Racing si ganan, y quedaría abajo de Lanús si no pierde) y por lo tanto debe salir a ganar también. Como Newell’s. Eso asegura espacios abiertos para ambos y estará en la inteligencia leprosa de saber aprovecharlo.

Las matemáticas así están trazadas y delimitan las chances de Newell’s de pelear por el título. Pero por supuesto lo que no puede dejar de hacer el conjunto de Mauricio Larriera es su parte. Newell’s debe ganar para, de mínima, cerrar con dignidad la Copa de la Liga. No vaya a ser que los otros resultados se den y no cumpla con lo que le toca. A eso está obligado.