El tigre de barrio Ludueña volvió a rugir en Rosarina

Carlisi no se olvidó de las personas que siempre estuvieron. “Este logro se lo dedico a la gente que siempre estuvo en las buenas y en las malas conmigo, como mi novia Ana Lis, fue ella quien me bancó en todo. Al plantel, a los directivos, a la gente que trabaja en el club y a mi colaborador Feito. Le deseo lo mejor a todos, felicidad, alegría y que esto del fútbol, que es tan pasional nos siga juntando en todo momento”, cerró Carlisi.

Por su parte Yamir Villán fue contundente. “Fue una tarde soñada y como hincha de Tiro tenía la obligación en dejar todo por la camiseta, por suerte llegaron los goles y logramos los puntos necesarios para saltar de categoría. Estoy muy feliz”, dijo el goleador con solo 19 años y figura de los tirolenses.

En tanto, Milton Zárate se sumó a los tigres en la presente temporada y con mucha emoción dijo. “Me tocó volver al club, que me abrió las puertas y no lo dudé. Tiro Federal es un gigante dormido y hoy es de primera. No me quiero olvidar de mi esposa, hijos y de mis padres, quienes estuvieron en cada momento”, cerró.