Siempre activo. El DT no se detiene un segundo junto a la línea de cal. En cambio hace una pausa para decidir si sigue en Defensa.

La mirada de Newell's vuelve a posarse en la figura de Sebastián Beccacece. Lo buscó cuando renunció Omar De Felippe el año pasado y otra vez le interesa para que conduzca el equipo, para tratar de que lo mantenga en la primera. El actual técnico de Defensa y Justicia, identificado con la lepra, no se apresura y dice que la definición de su futuro la resolverá una vez que concluya la participación en la Copa de la Superliga. Si le desarman el plantel en el Halcón de Varela cambiará de club y entonces crecerá la chance de sentarse en el banco leproso. Por el momento es un deseo, que se agrega al de Gabriel Heinze, cuya continuidad en Vélez todavía no está confirmada. Son dos nombres de gran peso, capaces de entusiasmar a cualquiera. Pero la cautela es esencial. No hay que olvidar que antes de la confirmación de Héctor Bidoglio se buscaron varios entrenadores, con el final por todos conocido.

La comisión directiva tuvo la prioridad de traer a Beccacece, con pasado en las inferiores rojinegras y además hincha del club, en noviembre pasado a partir de que De Felippe se alejó de Newell's. No fue posible. Con la conclusión de la Superliga y la continuidad de Bidoglio sólo para jugar la Copa de la Superliga, vuelve a interesar Beccacece, cuyo contrato con Defensa y Justicia vence en junio.

Beccacece dice que recién determinará los pasos a seguir cuando Defensa y Justicia concluya su participación en la Copa de la Superliga. El Halcón de Varela quizás se juegue su destino en este torneo contra Newell's, si es que el conjunto rojinegro supera a Gimnasia y clasifica a la segunda fase. En el mejor de los casos, el entrenador resolverá qué hacer luego del 2 de junio, día programado para la final de la copa en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

La chance de que Beccacece llegue a Newell's depende en buena medida de su identificación con la lepra. "Soy hincha de Newell's y estoy vinculado al club desde que nací. En Rosario se vive de una manera muy particular y con enfermedad", declaró el año pasado al programa radial Jogo Bonito, aunque inmediatamente planteó que "a medida que se crece en la profesión hay que dejar de lado el fanatismo".

Esto último no implica necesariamente que no quiera darse el gusto de conducir a Newell's. El sentimiento que tiene por la lepra es en el que se sostiene la expectativa del club por traerlo. De otra manera sería casi inviable, considerando que la imagen del entrenador, como su cotización, se encuentra en alza. Es la predisposicion del técnico la principal llave para que crezca la chance de que el próximo torneo dirija a Newell's.

Beccacece al menos dejó abierta esa posibilidad en el diálogo que mantuvo ayer con el programa "El que abandona no tiene premio", que conducen Martín Souto y Pablo González en la FM 94.7 Club Octubre. Los periodistas lo consultaron precisamente sobre la chance de que vaya a Newell's.

¿Te quedás o te vas a Newell's?

Ahora vamos a enfocarnos en Gimnasia y Tiro, que es nuestro próximo rival del 16 de abril por Copa Argentina. Después tenemos que afrontar esta posibilidad de la Copa de la Superliga. Y una vez que finalice este torneo me sentaré a hablar con los dirigentes porque finaliza el contrato. Vamos a ver qué es lo que ellos pretenden.

Se habla de Racing e Independiente. Hay que ver qué pasa con Coudet y Holan. Tu trabajo ha sido muy valorado, tu imagen se va para arriba y justo en este momento personal Newell's va a pelear la permanencia. ¿Existe esa chance o pensás que si bien sos hincha de Newell's hoy es complicado que se haga?

Mi intención es continuar con este proceso en Defensa y Justicia, siempre y cuando estén las condiciones dadas de mantener a los futbolistas y de buscar algún que otro refuerzo. Todavía nos gustaría buscar algunas variantes tácticas, de funcionamiento. Este es un lugar muy lindo, muy puro, en el cual estamos muy identificados. Pero insisto en que una vez que finalice la copa voy a hablar y ver si es posible este deseo de poder continuar, como hicimos al final de año pasado. En ese momento había muchos chicos que tenían ofertas e hicimos un pacto colectivo. El deseo de ellos fue quedarnos. Veremos si podemos continuar, manteniendo esta base de futbolistas y agregar algunos otros. Y si eso no es posible, sí me sentaré y veré cuáles son las opciones para ver cómo continúo con mi carrera.

La especulación es que Defensa y Justicia no conservará a los jugadores que llevaron al club al subcampeonato en la Superliga. Y es a partir de esto que aumenta la ilusión de Newell's. Más allá de lo que finalmente decida, el contacto del club del Parque con el DT estará abierto para saber si al menos no le cierra las puertas de antemano y lo mantiene entre los candidatos junto a Heinze y algunos otros que se mencionan, como Frank Kudelka.