El rosarino Claudio Vivas fue despedido y dejó de ser el técnico de la selección de Costa Rica

"El interinato del profe Vivas no lo vamos a continuar, lo vamos a dejar hasta aquí", dijo en conferencia de prensa el presidente de la FCRF, Osael Maroto, quien agregó: "Tuvimos una discusión bastante productiva en el comité ejecutivo y llegamos al acuerdo de que al interinato del profe Vivas no va a seguir".

CLAUDIO VIVAS QUEDÓ FUERA DE COSTA RICA. La Federación Costarricense confirmó la decisión luego de la eliminación en Nations League ante Panamá.



"HUBO SITUACIONES CON ÉL QUE NO GUSTARON...".

Cristian Vella, cuñado de Vivas

Con el hecho de no haber conseguido los objetivos deportivos de fondo, otro de los puntos que la prensa mencionó como cuestionado puertas adentro fue que Cristian Vella, cuñado de Vivas, formara parte de su staff y dirigiera a la sub-20, donde tampoco lo acompañaron los resultados.

Al respecto, Maroto desmintió que haya sido parte de los puntos que motivaron a que Vivas fuera despedido de su cargo. "Son cosas que pueden pasar en un cuerpo técnico. Es como decir que no vas a contratar a los gemelos Barros Schelotto porque uno trae al otro. La salida de Claudio no pasa por el tema de su cuñado. No es el primer grupo con una relación familiar y no será el último. A lo que siempre vamos a apelar es al profesionalismo", sentenció.