El retorno, con algunos doloridos

Cuatro futbolistas no pudieron entrenarse con normalidad ayer en lo que la vuelta al trabajo tras la victoria ante San Martín (T). Marco Ruben, Néstor Ortigoza, Gonzalo Bettini y Oscar Cabezas formaron parte de los ejercicios en el gimnasio pero luego no salieron al campo.



Todos ellos terminaron el encuentro del pasado domingo con algunos dolores y es por eso que los seguirán de cerca para ver cómo evolucionan. De no mediar imprevistos podrían ser tenidos en cuenta por el Patón para Racing, pero de todas formas los irán examinando en el día a día.

Hasta aquí Bauza no tuvo ningún contratiempo en el tema lesiones (tampoco suspensiones), por eso siempre pudo repetir el equipo. En este caso no hubo ninguna alarma que se haya encendido, pero el hecho de que cuatro futbolistas no hayan podido trabajar de manera normal será un dato a tener en cuenta durante la semana.

Ayer el plan fue liberarlos de los trabajos de campo y lo que ocurra hoy dependerá pura y exclusivamente de cómo lleguen a la práctica. Es que en caso de que alguno manifieste todavía alguna molestia, por pequeña que sea, continuará con los movimientos regenerativos. Quizá a quien más tiempo le lleve la recuperación es a Cabezas, quien terminó con una molestia en el aductor.

La buena noticia para el DT es que el partido es recién el domingo, por lo que todavía tienen varios días por delante para recuperarse. Pero, se insiste, ante un hecho poco usual en el poco tiempo que Bauza tiene al frente del equipo habrá que ver de qué manera maneja este tipo de circunstancias el cuerpo técnico.

Por lo demás, la vuelta al trabajo fue muy tranquila. Como era de esperar, el semblante fue el mejor, aunque fue poco lo que hicieron en la cancha número 2 aquellos futbolistas que jugaron el fin de semana. Ellos, más algunos que actuaron en la reserva pero que entrenan siempre con el primer equipo, realizaron un trabajo liviano desde lo físico. Sólo los que no sumaron minutos el fin de semana fueron un poco más exigidos, con algunos trabajos con pelota.

Ayer había mucho optimismo en el cuerpo técnico respecto de que todos iban a estar en condiciones de jugar, pero los próximos días serán determinantes en ese sentido. De lo que no hay dudas es que si el Patón tiene a todos a disposición difícilmente decida meter alguna variante. De ser así el equipo irá por el quinto partido (contando Antoniana) con los mismos protagonistas.