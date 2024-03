El regreso de los número diez en Newell's y San Lorenzo

Ever Banega volverá en el conjunto rojinegro tras la suspensión y Cristian Ferreira, exrojinegro, se recuperó de una lesión y estará en el Ciclón.

Ever Banega estuvo suspendido la fecha pasada y reaparecerá en Newell's.

Newell's recuperará a su Diez: Ever Banega. San Lorenzo también volverá a contar con su Diez: Cristian Ferreira. Los creativos de los respectivos equipos están a disposición para el partido de este domingo, a las 21.30, en el Coloso del Parque. Banega, se descuenta, será titular luego de cumplir la fecha de suspensión. Ferreira, que retorna de una lesión, no es seguro que aparezca entre los once pero estará listo en el banco para ingresar si es que se lo necesita.