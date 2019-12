El rearmado de las inferiores

Más allá de los trabajos que se están llevando adelante para el rearmado del plantel profesional, en Central se buscan definiciones en lo que tiene que ver con la nueva estructura de divisiones inferiores, donde hay nombres que se mantienen y otros que aparecen para dirigir las categorías que participan del torneo de AFA. Ya hay un borrador que la comisión directiva tiene en sus manos, pero que todavía no fue confirmado de manera oficial hasta tanto no se defina si habrá alguna modificación en el cuerpo técnico de la reserva, hoy comandado por el Kily González. Uno de los datos destacados de la nueva grilla de entrenadores de las inferiores es la incorporación de Cristian Colusso.

La semana pasada los responsables del manejo de divisiones inferiores le presentaron a la dirigencia el detalle de los nuevos cargos y entre ellos figura el arribo del Chiri Colusso, quien se encontraba trabajando en Grupo Ekipo y a quien, en caso de ser confirmado, se le hará contrato. Será el entrenador de la 8ª división, en la que el Puma Rodríguez cubrió la vacante de Javier García cuando éste se fue a la reserva con el Kily González. Otro de los que se incorpora a la estructura de AFA es Jorge Díaz, el técnico de la categoría 2006 que se consagró hace semanas en infantiles. Son los chicos que subirán a 9ª, división de la que justamente se hará cargo el ex volante canalla. Mientras, Román Raponi dejará la 9ª para hacerse cargo de la 7ª.

Donde no hubo cambios es en las divisiones mayores. Allí los cargos de entrenadores seguirán en manos de Fernando Lanzidei (4ª), Iván Potepán (5ª) y Alejandro Fernández (6ª). Pasando el limpio, la grilla en las seis divisiones de AFA sería la siguiente: 4ª Fernando Lanzidei, 5ª Iván Potepán, 6ª Alejandro Fernández, 7ª Román Raponi, 8ª Cristian Coluso y 9ª Jorge Díaz.

La coordinación, por supuesto, seguirá en manos de Hugo Galloni, quien tendrá a Adrián Jerónimo a cargo del monitoreo de todos los preparadores físicos. En toda esa estructura de inferiores quien cumplirá también un rol importante en cuanto a toma de decisiones es Iván Moreno y Fabianesi.

Lo que deberá definirse en los próximos días es la continuidad o no del Kily González en reserva (en caso de que no siga en el cargo el Chueco García, ayudante de campo, podría ser reubicado). Dependerá de si hay alguna objeción del DT de primera Diego Cocca, aunque es una decisión que deberá tomar la dirigencia. El presidente Rodolfo Di Pollina será el encargado de informarle al Kily si sigue o no.

De haber un cambio, el nombre que suena es el de Nilo Carretero, actual colaborador de Cocca y el responsable de ir a ver a la ciudad deportiva todos los partidos de la divisional. Amén de los nombres propios, la idea que se tiene en mente con la reserva es que deje de pertenecer a la órbita de las inferiores y se ponga directamente bajo el ala de la primera división. Apuntan a que haya un cambio en la metodología de trabajo y fundamentalmente en lo que tiene que ver con la relación entre ambos cuerpos técnicos.