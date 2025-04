El presidente Javier Milei despidió al Loco Gatti: "Adiós, colega"

“Adiós, colega (si se me lo permite)” , publico el mandatario en la red social X (ex-Twitter) junto a una foto del exarquero en su época xeneize. El libertario hizo de esta manera alusión a su pasado defendiendo los tres palos de Chacarita.

ADIÓS COLEGA (si se me lo permite). pic.twitter.com/bsYmeC2TM5

El Loco Gatti atajó en Atlanta, River Plate, Gimnasia La Plata y Unión, pero su recuerdo siempre estará ligado a Boca, donde jugó 548 partidos en doce años.

El presidente Milei, mientras tanto, también tiene un pasado como arquero. "Jugué en Chacarita hasta los 18 años, estaba en el plantel profesional. Intentaba replicar, con muchas dificultades, el estilo de (Ubaldo) Fillol, el más grande de todos los tiempos", sostuvo en una oportunidad.

Pese a despedir con cariño al Loco, a la hora de inclinar la balanza en la eterna discusión entre Fillol y Gatti no titubea: "Fillol es el más grande de todos los tiempos, sin dudas. En la discusión Gatti-Fillol no existe discusión. De los once jugadores sólo uno puede tocar la pelota con la mano, es un recurso escaso. Gatti usaba los pies, era un ineficiente".