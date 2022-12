El posteo de la hija de Pelé: "Una noche más juntos"

Nely Cristina Nascimento, hija del ex astro brasileño del fútbol Pelé , compartió en la noche del viernes una foto abrazando a su padre en la cama del hospital donde permanece internado, junto al mensaje “Seguimos aquí, en la lucha y en la fe. Una noche más juntos”.

La cuenta de Nely Cristina Nascimento en Instagram publicó la foto en la que se ve a Edson Arantes do Nascimento, de 82 años, acariciando el brazo de su hija mientras ella lo abraza a un costado de la cama.

hija pelé.jpg

El miércoles, el Hospital Albert Einstein, donde el exfutbolista está internado hace tres semanas, informó que Pelé presentó una “progresión” del cáncer de colon que enfrenta y recibe cuidados para “disfunciones renal y cardíaca”.

Pelé fue internado el 29 de noviembre para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon detectado en septiembre del año pasado, y para tratar una infección respiratoria derivada de un contagio reciente de covid, según los médicos y su familia.

Pelé, cuyo estado de salud se agravó en los últimos días a causa del cáncer que padece, sigue internado y “en la lucha” en un hospital de San Pablo, donde está acompañado por sus hijos.

Edinho, exarquero profesional y recientemente nombrado técnico del club Londrina (Paraná, al norte del país), arribó en la víspera de Navidad al centro médico de la capital paulista, donde se unió a sus hermanas Flavia y Kely Nascimento. Los tres son hijos del primer matrimonio de Pelé, con Rosemeri Chelbi.

>> Leer más: Pelé no responde a la quimioterapia y el fútbol del mundo reza por él

“Llegó”, escribió Kely en su Instagram junto a una foto con Edinho y otra imagen con las hijas de él, Sophia y Stephany Nascimento.

Edinho se hizo presente pese a que se había excusado el día anterior por no estar junto a su padre: “Me gustaría estar presente, pero estoy comprometido en mi misión aquí. No soy médico, no podría ayudar mucho realmente”, dijo en una entrevista publicada el viernes por el diario Estadao.