Pelé no responde a la quimioterapia y el fútbol del mundo reza por él

Según anticipó hoy el diario "Folha de Sao Paulo" y reprodujo la agencia ANSA, "O Rei" no responde al tratamiento de quimioterapia al que es sometido para combatir un cáncer de colon y debió ser transferido a una sala de cuidados paliativos .

El parte médico oficial del Hospital israelita Albert Einstein, donde se encuentra internado desde el lunes, informó en la víspera que Pelé, de 82 años, atravesaba una infección respiratoria, pero evolucionaba favorablemente.

"Pray for the King @Pelé" (Recen por el Rey Pelé), fue el mensaje del goleador y campeón mundial francés Kylian Mbappé en la previa del partido con Polonia por los octavos de final.

https://twitter.com/KMbappe/status/1599031061907787778 Pray for the King @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022

El astro del PSG conoció personalmente al tricampeón brasileño tras su consagración en Rusia 2018, donde se convirtió en el jugador más joven en convertir un gol en un Mundial, desde que Pelé lo logró en Suecia 58, donde alzó la primera de sus tres Copas (las otras fueron en Chile 62 y México 70).

El delantero de la "Canarinha" Vinicius también publicó un mensaje en las redes, que ilustró con una fotografía de la bandera desplegada en las tribunas en homenaje a Pelé por la "torcida" brasileña en la derrota frente a Camerún del viernes.

"Pelé, get well soon" (Pelé, recupérate pronto), decía la misma bajo una imagen del astro que el delantero de Real Madrid acompañó con un mensaje que decía: "Fuerza Rey".

vinicius pelé.jpg

El entrenador de la selección de Brasil, Tite, también se refirió a la situación que atraviesa Pelé a quien le deseó "mucha salud para quien fue nuestro máximo representante. Un extraterreste terrenal con quien están hoy nuestros sentimientos".

Pelé ingresó el lunes al Hospital israelita Albert Einstein para continuar con el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon que le detectaron en septiembre de 2021.