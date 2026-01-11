Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario

En el marco de la Playa Olímpica, los paraguayos se impusieron a Argentino por 4 a 2 en la final masculina. Nacional de Montevideo se consagró en la rama femenina

El equipo paraguayo finalizó su campaña de manera invicta. El torneo se desarrolló como antesala de los Juegos Suramericanos.

La Copa Tricentenario de fútbol playa , que culminó este domingo en Rosario, se tiñó de azul y amarillo, pero con acento guaraní. Sportivo Luqueño de Paraguay se consagró campeón del torneo de manera invicta tras derrotar a Argentino de Rosario 4-2 , mientras que al tercer escalón del podio se subió Terremoto de Uruguay, que venció a Boca Juniors 6-2.

En la rama femenina, el título del triangular fue para Nacional de Montevideo, que cerró una destacada participación en las playas de La Florida.

La Copa Tricentenario de fútbol playa marcó el inicio oficial de la Playa Olímpica Rosario 2026, una iniciativa del Comité Olímpico Argentino (COA) que se desarrolla como antesala de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Durante cinco jornadas el Balneario La Florida fue escenario de un torneo internacional de alto nivel que reunió a clubes y figuras del fútbol playa continental, en un entorno natural único a orillas del río Paraná, con una importante presencia de público y una destacada organización.

Un evento muy importante para Rosario

El director general de Deporte Federado de la subsecretaría de Deporte de la Municipalidad de Rosario, Juan Manuel Arpesella, destacó la importancia del encuentro para la ciudad.

“Este evento para Rosario es un reconocimiento más de lo que viene recibiendo últimamente por parte del Comité Olímpico Argentino. Es la primera vez que la Playa Olímpica se realiza en la ciudad y eso habla de la confianza en nuestra capacidad organizativa y en el trabajo que realiza la Municipalidad en materia deportiva”, declaró.

Además, Arpesella subrayó el valor estratégico de la Copa Tricentenario dentro del calendario deportivo del verano: “Que Rosario reciba competencias internacionales de este nivel nos permite seguir fortaleciendo el vínculo entre el deporte, la ciudad y la comunidad, y avanzar en la construcción del camino hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026”.

La Copa Tricentenario fue el primer gran evento de una Playa Olímpica Rosario 2026 que continuará durante enero y febrero con una amplia agenda de competencias, exhibiciones y actividades deportivas, recreativas y formativas abiertas y gratuitas para toda la comunidad.

El próximo evento arrancará el próximo martes, el básquet 3x3, con certámenes locales y regionales que sin dudas marcarán un antes y un después de un deporte que llegará a hacer historia en la arena.