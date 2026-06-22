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El penal errado por Messi con Polonia en 2022 y el de Austria 2026 vino con la clasificación bajo el brazo

En el Mundial consagratorio de Qatar Messi falló un solo penal, ante Polonia, pero luego llegó la victoria y la clasificación. Como ahora ante Austria

22 de junio 2026 · 16:06hs
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La pelota se va besando el palo izquierdo. Messi falló un penal como ante Polonia

AP

La pelota se va besando el palo izquierdo. Messi falló un penal como ante Polonia, pero luego hizo el gol de la victoria ante Austria.

La historia se repitió en este Mundial de EEUU, México y Canadá: Messi falló un penal y después llegó la victoria 2 a 0 y la clasificación a la fase de playoffs. En Qatar, cuando Argentina iba 0-0 ante Polonia. Ahora, en el 0-0 ante Austria. Claro que la diferencia fue esta vez que el mismo Leo hizo dos golazos para el 2 a 0.

El Mundial de Qatar empezó mal con aquella derrota ante Arabia Saudita, luego de que Argentina se había puesto en ventaja con un gol de Messi, de penal, el primero de los varios que pateó. El primero sancionado por VAR.

Después llegaría el golazo a México y el 2 a 0, pero la necesidad de vencer en la última fecha a Polonia para pasar. Y todo empezaba bárbaro con el penal sancionado vía VAR por falta al mismo Leo del arquero Szczesny, pero el polaco lo atajaría y todo seguiría 0 a 0. Después llegarían los dos goles, el triunfo 2 a 0 y la clasificación.

Así ante Polonia, como ante Austria

Algo parecido ocurrió ahora, pero en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. Con el triunfo, Argentina ya estaba adentro y de entrada nomás tuvo la chance de encaminarlo. Pero otra vez, como en Qatar, Leo lo falló, claro que tirándola afuera.

También este penal, como aquél, fue cobrado vía VAR a Lautaro Martínez. Y pese a fallarlo, llegaría la victoria, claro que con el mismo Messi como redentor, con el golazo que lo puso al tope de la tabla histórica de artilleros en los Mundiales y el último para sellar un 2 a 0 como ante los polacos.

>>Leer más:Qué significa el número "1893" que aparece en la camiseta de la selección argentina

El penal fallado ante Islandia.

El penal fallado ante Islandia.

Messi pateó varios penales en Qatar, en el estreno del VAR, y los haría todos menos ese, ante Países Bajos, Croacia y Francia, además de convertir los de la definición por esa vía, en los cuartos y en la final. También en la semifinal de Brasil 2014 ante Países Bajos.

Curiosamente, ante Polonia fue el único partido en que Leo no marcó en el Mundial consagratorio de Qatar y acá lleva asistencia perfecta a la red.

Otras definiciones de penal fallados

Leo hizo casi todos los penales que pateó, pero claro que los que erró se sintieron. No tanto en estos dos casos descriptos, pero sí un poco más en los anteriores.

El penal fallado ante Islandia.

El penal fallado ante Islandia.

En el Mundial de Rusia 2018, en el debut que empezó torcido ante la debutante Islandia, Messi tuvo la oportunidad de destrabar un partido chivo desde los doce pasos. Pero el arquero rival Hannes Þór Halldórsson se lo atajó y el partido terminó 1 a 1.

La final de la Copa América de Estados Unidos 2016 también lo marcó, ya que Leo erró el primero en la definición por penales que Argentina terminaría de nuevo perdiendo ante Chile.

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