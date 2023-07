El parte de las lesiones en Newell's de Ramiro Sordo e Iván Gómez

Heinze perderá a Ramiro Sordo e Iván Gómez por varios partidos, de acuerdo al parte médico difundido por el departamento médico de Newell's. Giani también out.

No por nada los dos pidieron el cambio. Iván Gómez intentó seguir un poco más, pero no pudo, mientras que Ramiro Sordo se dio cuenta enseguida que la caída que sufrió le provocó algo importante en el hombro izquierdo y debió ser sustituido al toque. El parte médico emitido por Newell's en la primera hora de este martes indica que ambos seguramente deberán parar un buen tiempo para recuperarse. Además Justo Giani también se retiró mal. Un saldo negativo, además de no haberle podido ganar a Gimnasia en el Coloso, aunque remontó un 0-2 y terminó 2 a 2.