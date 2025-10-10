El Ogro Fabbiani ratificó cuatro cambios en Newell's para recibir a Tigre

Newell's enfrenta a Tigre en el Coloso con todas las urgencias a cuestas para reponerse de la humillante goleada en la Bombonera.

El Ogro Fabbiani pateó el tablero en busca de una reacción de Newell's.

Newell's enfrenta a Tigre desde las 18.30 en el Coloso del Parque con el único objetivo de ponerse de pie tras el mazazo en la Bombonera y demostrar al menos competitividad en el tramo final del Clausura. El Ogro Fabbiani ratificó cuatro cambios en la alineación.

Los que ingresan en Newell's son Williams Barlasina por Juan Espínola (está abocado a la selección paraguaya), Martín Luciano por Jherson Mosquera, Gonzalo Maroni por Fabián Noguera y Facundo Guch por Giovani Chiaverano.

El partido se juega en el marco de la fecha doce del Clausura en el Coloso del Parque en la soleada tarde del viernes feriado nacional.

Los once de Newell's para Tigre

Por lo tanto los once leprosos que irán por la recuperación son Barlasina; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Luciano; Maroni, Luca Regiardo y Ever Banega; Guch, Carlos González y Luciano Herrera.

El rojinegro necesita ganar para acercarse a la zona de play-offs y además alejarse de la zona baja de la tabla general.