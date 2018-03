El oficialismo irá por otro mandato

Antes de fin de año se realizarán las elecciones en Rosario Central para renovar las autoridades. Y si bien aún no hay ninguna fórmula lanzada ni desde el oficialismo ni desde la oposición está claro que en los próximos meses la campaña política irá tomando color y definiciones. La realidad es que la actual gestión a través de sus principales exponentes buscará lograr otro período al frente del club de Arroyito. Por eso los comicios que se vienen fueron uno de los temas abordados en la extensa charla que mantuvieron los dirigentes con Ovación.

¿Qué pasará con el Foro Canallas Unidos, que es la coalición que aglutina al oficialismo en Central?

Broglia: "Cada una de las agrupaciones de la vida política de Central juntó avales. Nosotros en el Crece hemos creado una comisión de gestión, que no tiene nada que ver con la actual directiva, y ellos van a analizar si conformamos el Foro igual, si son las mismas personas o se agregan otras. El tema fundamental es que la gente visualiza que la comisión directiva estuvo bien. Después veremos cómo se arma la lista. No habrá demasiada pelea. Vamos a ponernos de acuerdo en todo. Siempre son buenas las renovaciones. Nosotros pudimos formar dirigentes. También es muy positivo que somos considerados en AFA y en la Superliga.

Di Pollina: "Lo importante es que el proyecto siga. Lo que tenemos en Argentina es una costumbre de romper proyectos por la cuestión de los egos personales. Tenemos un gran objetivo que es profundizar esta gestión. Y será un gran desafío de nosotros ponernos de acuerdo, priorizando siempre el proyecto del club por encima de nuestras ambiciones personales."

Carloni: "Esta fue una muy buena gestión y la próxima tiene que superarla. Tenemos que corregir errores, tener una nueva metodología de trabajo y se pondrán nuevas metas. El desafío es que la próxima gestión supere a esta. No hemos definido el tema de cómo encararemos las elecciones, estamos muy focalizados en la gestión porque tenemos desafíos futbolísticos importantes. No hubo charlas oficiales. Pero entiendo que próximamente empezaremos a hablar. Igual, la idea generalizada es que el Foro continúe y vayamos todos juntos.

Cefaratti: "Me parece que desde el traspaso de Adolfo Boerio a Víctor Vesco no hay un club con este bienestar. Y el tema de la renovación dirigencial es real. Hoy no existen más los virreinatos en los clubes. No hay más dirigentes que están 40 años. Un club con 60 mil socios, 25 disciplinas deportivas, el grado de demanda que hay de participación, con la cantidad de predios que tiene Central, no existe más una época como la de Vesco que puede estar 40 años en el poder. Ahora hay que garantizar despertar nuevos dirigentes".

Fattal Jaef: "Desde el punto de vista de la biblioteca, de la teoría y la práctica del poder, que es aplicable a los gobiernos de cualquier jerarquía y alcance, se puede decir que primero hay que llegar, hay que seguir, hay que consolidar y habilitar las puertas para que la oportuna alternancia sea compatible en los conceptos".