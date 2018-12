"Recibimos varios llamados de Argentina, pero el profe Gamboa está muy metido con nosotros. Y ya hablamos de los detalles de la pretemporada". La frase pertenece al gerente deportivo del club Nacional de Paraguay, Esteban Acosta, en el Twitter Futgol970AM de Paraguay. Un dato que parece contundente y que echaría por tierra la alternativa de la dirigencia de Newell's por repatriar al Negro para conducir al equipo rojinegro en la continuidad de la Superliga a partir de 2019. Del lado dirigencial leproso, en cambio, ayer optaron por no responder a los llamados de Ovación en una clara señal de no tener novedades para brindarles a los hinchas, que esperan ahora casi desesperadamente por conocer quién será el nuevo DT. Es que una a una se fueron cayendo todas las opciones que fueron manejando los directivos y la de Fernando Gamboa parece ser la última con espalda suficiente, con nombre de peso específico por pasado en la institución. ¿Y si no es él? Obviamente alguno estará al frente del equipo, y así se acrecientan las chances de Héctor Bidoglio, quien le dio los últimos 6 puntos tan valiosos para el promedio al ser el técnico interino dirigiendo los dos partidos tras la demorada salida de Omar De Felippe.

Esto es fútbol. Las cosas cambian de un día para otro, en horas. Y si bien se conocen extraoficialmente las ganas del Negro Gamboa por ser el entrenador de Newell's, tampoco es cuestión de que desde el Parque lo llamen y se solucione todo enseguida. Es que el ex defensor tiene un contrato vigente en el club paraguayo. Y seguramente no le gustará demasiado sentirse la última opción.

"El no tiene ninguna cláusula de salida. Firmó un contrato normal", dijo la semana pasada el mismo dirigente paraguayo. Sin embargo, también indicó que "no somos un club que ponemos trabas a quien quiera marcharse. Si el profe quiere irse tendría que sentarse a hablar con nosotros".

Dos cuestiones que van de la mano. Porque si bien Gamboa no podría irse así nomás, con un resarcimiento lograría salir de Nacional.

Quizás ahí también esté uno de los contratiempos por las limitaciones rojinegras en cuanto a la economía. Limitada, sin dudas. Vigilada, también, por el juez Hernán Bellizia que está al frente del paraguas judicial que controla la tesorería de Newell's.

Encima, el contrato del Negro con el club paraguayo es reciente. En noviembre asumió (debutó el 12) y si bien no obtuvo grandes resultados, allá están conformes con lo hecho por el hoy DT. Y como el equipo clasificó a la ronda inicial de la Copa Libertadores están preparando al plantel "con los refuerzos que pidió Gamboa", según detalló el dirigente paraguayo.

"Charlamos y nos dijo que el miércoles 26 estará aquí en Asunción, el 2 de enero se iniciará la pretemporada y el 22 o 24 de enero jugaremos el primer partido de la Copa ante Delfín (la revancha será el 29 o 31)", contó el directivo.

También puede ir a firmar la rescisión del contrato, si se piensa en positivo. Y de inmediato firmar con Newell's para iniciar la pretemporada también a principios de 2019, sólo que el 3 o 4 y pensando en la reanudación de la Superliga. Claro que lo que también apura es conocer los refuerzos necesarios y los jugadores prescindibles según la evaluación de Gamboa o quien sea el técnico.

Todo puede pasar. Al Negro no le haría falta ninguna preparación para asumir en Newell's, su casa desde que llegó de Arteaga para jugar en las inferiores leprosas. Ahí donde conoció a Ricardo Lunari y Sergio Stachiotti, con quienes ya habló en su momento para en caso de calzarse la pilcha de DT rojinegro lo acompañen. Es más, una fuente consultada por Ovación confirmó que el domingo hablaron los protagonistas por última vez y en eso queda en evidencia las ganas de asumir al frente del primer equipo. Lo que harían junto al preparador físico Esteban Coppia, al que Gamboa conoce y con el que trabajó en Chacarita, Gimnasia de Jujuy y lo sigue haciendo en Nacional de Paraguay.

¿Qué pasaría si también se cae esta chance? Se sumaría a un nuevo traspié tras las fallidas por Diego Cocca, Eduardo Domínguez y Mariano Soso, que fueron las más contundentes en cuanto a las charlas con los dirigentes rojinegros. Es más, el mánager Sebastián Peratta fue a Ecuador a intentar traer a Soso de Emelec.

Igual, ahí expectante sigue Héctor Bidoglio, aún con el cargo de entrenador de la reserva como cuando estuvo De Felippe y que sólo dejó para asumir como interino en los últimos dos partidos de la Superliga, en los que logró lo más importante: vencer en ambos (1-0 a Patronato y 3-0 a San Martín, nada menos que en Tucumán) y mostrar un juego distinto, con mayor osadía ofensiva.

Y Bidoglio tiene otra ventaja, que no es para despreciar, y es que conoce a los jugadores del plantel superior (le respondieron en el interinato, aunque no es lo mismo), a los de la reserva y a los de inferiores porque había estado previamente como coordinador.

¿La contra? No tiene el nombre propio suficiente para un reinicio de la competencia por demás de complicado desde el 27 de enero: Boca en el Coloso, Unión en Santa Fe y el clásico en el Parque. Por eso la espalda de Gamboa, por su pasado brillante como jugador, porque no le fue mal como técnico rojinegro y, sobre todo, porque fue el último DT que les dio una alegría a los hinchas ganando el clásico en el Marcelo Bielsa.