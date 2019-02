El juvenil Moreno entrenó con los más grandes

El 7 de febrero su nombre estalló en el mundo Newell's ni bien su remate entró en el ángulo del arco de Uruguay en el Sudamericano Sub 20. Enseguida empezaron a pedirlo para la primera división leprosa y, desde ayer al menos empezó a entrenar junto a Maxi, el Gato Formica, Aguerre y los otros pibes de las inferiores leprosas que ya jugaron varios partidos en la división superior, como los casos de Cacciabue y Nadalín, que ya tienen 21. "Bidoglio ya tiene que ponerlo en el banco ante San Lorenzo", arriesgan muchos en redes sociales y hasta lo pidieron después del clásico. Chances tiene, obviamente, habrá que esperar la decisión del DT de llevar a Aníbal Moreno al Nuevo Gasómetro o esperarlo hasta el próximo frente a San Martín de San Juan, el lunes 25 en el Coloso.

Ritmo de competencia tiene. Viene de jugar con la selección argentina en el Sudamericano de Chile, en el que fue titular en 7 de los 9 partidos, afirmándose en la fase final. Comenzó entre los once y actuó 57' en un 1-1 con Paraguay. No jugó frente a Ecuador (0-1), volvió ante Uruguay (fue reemplazado a los 73' en el 1-0) y estuvo los 90' con Perú (1-0). Arrancó la fase final en el banco e ingresó a los 69' contra Ecuador (1-2) y volvió a la titularidad para no salir más: Colombia (1-0), Venezuela (3-0), Uruguay (2-1 con su golazo a los 24') y Brasil (0-1).

Ya de regreso, ayer tuvo su primer entrenamiento en la primera división que dirige Héctor Bidoglio, quien lo conoce muy bien de las inferiores y de la reserva. Y pese a no tener prácticas con el plantel de primera no es responsabilidad del actual DT, quien lo hizo jugar en 4 partidos de la reserva en la actual Superliga cuando a la primera la dirigía Omar De Felippe.

La carrera del catamarqueño Moreno en la lepra arrancó en 9ª división y hasta la 4ª de AFA jugó 95 partidos y marcó 8 goles.

En reserva jugó tres partidos en el final del certamen anterior, en las fechas 24 (Boca, el 22/4/2018), 25 (Independiente, el 30/4) y 26 (Defensa y Justicia, el 7/5 y convirtió un gol).

Y en el segundo semestre fue titular dos veces: en la 2ª fecha con Independiente (18/8) y en la 3ª en la visita a Godoy Cruz (27/8), e ingresó otras dos: en la 6ª con Lanús (22/9) y la 8ª ante Colón (8/10). Después se sumó a los entrenamientos de la selección y recién volvió ayer al complejo Jorge Griffa, ya con la ilusión renovada de ser un futbolista de primera división.