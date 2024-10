Cuando el vivo traiciona: los 5 bloopers mas icónicos de la televisión argentina

1. Pisteando como un campeón

El canal crónica TV ha marcado a la televisión con sus bizarros móviles. Un video de archivo que nunca se olidará es el del "Schumacher argentino", un blooper que resiste al paso del tiempo. El famoso móvil retrata la cobertura de un siniestro vial. La periodista entrevistó a la víctima que se había caído de su moto y se convirtió en el protagonista de la historia.

Embed View this post on Instagram A post shared by Cronishop (@cronishop)

2. Que me quede tranquilo y que haga reposo

Otro blooper clásico, una vez más, de Crónica Tv. Por el paso de los años resulta difícil reconstruir la historia de este momento, lo poco que se sabe es que un joven había sido entrevistado por un accidente. Lo relevante no resultó ser la entrevista, sino el final de la nota. Con una venda en el ojo el joven termina la entrevista diciendo: “Nada como para considerar al ojo como problema”, saliendo del plano las cámaras lo capturaron cuando chocó, con un poste de luz, golpeándose directamente el ojo vendado.

Embed

3. Aja! Aja las #####!

El canal C5n también regaló a la pantalla chica una entrevista bizarra e icónica. El móvil cubría un violento asalto en Saavedra en el que dos delincuentes habían ingresado armados a una inmobiliaria. Sin embargo, lo que realmente llamo la atención del público no fue el robo, sino la entrevista con el testigo del asalto. El entrevistado respondía a las preguntas del notero de una manera cómica e inesperada.

Embed

>>Leer más: Una periodista rosarina protagonizó un blooper en vivo que se volvió viral

4. Es la novia de mi primo

Una vez más, Crónica Tv es el creador de otro incómodo momento de la televisión. El motivo del móvil era entrevistar a los jóvenes en la previa a las fiestas de fin de año. La movilera se encontró con una pareja en un bar comiendo. “¿Qué están celebrando?”, preguntó la periodista. “Un embarazo”, dijo la chica. Entre los aplausos y festejos de los periodistas que se encontraban en el canal, la reportera se acercó al hombre que estaba a su lado, pensando que era el padre. La reacción del hombre fue inesperada. El joven explicó que no era el padre, sino que la chica era la novia de su primo. Pidió por favor que no lo enfoquen porque le había dicho que no iba a jugar a la pelota porque se sentía mal. Lo que el hombre no sabia es que ya era demasiado tarde: el móvil era en vivo.

Embed

5. ¿Cómo vas a pasar la navidad?

El canal TN le dio a la TV un momento que fue meme y se viralizó en redes sociales. Esta vez el móvil mostraba las compras de último momento en navidad en un shopping de Palermo. La entrevistadora detuvo a una joven que recorría los pasillos en busca de regalos. Mostrando pocas ganas de participar en la entrevista, la joven respondió las preguntas de la periodista. “¿Cómo vas a pasar la Navidad?”, preguntó la movilera. La entrevistada respondió con naturalidad “En pedo” y sin saberlo creo uno de los memes mas icónicos de la tv.