La Capital | Ovación | récord

El hombre más rápido del mundo: batió el récord de Usain Bolt en los 200 metros

Gout Gout, atleta de 18 años y apodado "el hijo de Bolt", recorrió la distancia en 19.67 segundos, un tiempo que lo coloca por encima del obtenido por Usain a esa edad

14 de abril 2026 · 08:43hs
“Me quita un enorme peso de encima saber que logré este tiempo en condiciones homologadas

“Me quita un enorme peso de encima saber que logré este tiempo en condiciones homologadas", declaró Gout Gout.

Gout Gout, atleta de 18 años, hizo historia en el Campeonato de Australia tras lograr una marca histórica al correr los 200 metros en 19.67 segundos, un tiempo que lo coloca por encima del récord de Usain Bolt logrado a esa edad. Tras cruzar la meta, el corredor confesó que haber validado su marca bajo estándares oficiales le otorga una nueva perspectiva sobre su potencial físico.

“Me quita un enorme peso de encima saber que logré este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos”, sentenció el australiano, cuyas declaraciones fueron difundidas por las principales agencias internacionales.

El registro que logró Gout lo posiciona como una de las grandes promesas del atletismo: venía de romper su propio récord nacional, de 20,02 segundos, en Ostrava en 2025. El atleta australiano es apodado “el hijo de Bolt”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FrenchRapUS/status/2043337692704870578&partner=&hide_thread=false

La historia de vida de Gout Gout

Nacido en 2007 en Ipswich, Queensland, Gout es el tercero de siete hermanos de una familia que escapó de la guerra civil en Sudán del Sur. Sus padres buscaron refugio primero en Egipto y finalmente se asentaron en Australia, donde el joven creció repartiendo su tiempo entre las pistas y el fútbol.

>>Leer más: Usain Bolt siguió de fiesta en un boliche de Londres y luego se fue con varias mujeres a su hotel

El atletismo es su forma de vida y ya le ha garantizado seguridad económica a través de un contrato millonario con la firma Adidas, que supera los seis millones de dólares y se extiende hasta 2032. Ese año es el gran objetivo en su horizonte: los Juegos Olímpicos de Brisbane, donde Gout Gout espera llegar en la plenitud de su carrera para representar a su país y completar la historia que comenzó con el exilio de sus padres.

Noticias relacionadas
Jorge Almirón guardó mucho en el último partido y por eso se viene un Central con muchos cambios.

Jorge Almirón probó el equipo en una última práctica y se encendió una alarma

central: los audios del var y el penal que inicio la remontada de huracan

Central: los audios del VAR y el penal que inició la remontada de Huracán

cronograma de la segunda fecha de la copa libertadores y copa sudamericana: dias y horarios

Cronograma de la segunda fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: días y horarios

Newells. Sabemos que estamos en una situación difícil, pero hay que evolucionar en el juego, dijo Oscar Salomón.

Oscar Salomón y la levantada de Newell's: "Estamos siendo competitivos entre nosotros"

Ver comentarios

Las más leídas

La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Lo último

Diez shows en doce días: Rosario en el centro de la escena musical

Diez shows en doce días: Rosario en el centro de la escena musical

Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos

Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido

La avioneta atribuida a Daniel Casanovas, imputado por estafas, está entre los bienes decomisados al delito que la Aprad subastará este 16 de abril en Rosario

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido
Crisis del transporte interurbano: sin subsidios de Nación, Santa Fe aporta $193 mil millones
La Región

Crisis del transporte interurbano: sin subsidios de Nación, Santa Fe aporta $193 mil millones

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos
La ciudad

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Venta de hamburguesas a $1000 en Rosario: La gente estuvo al lado nuestro
La Ciudad

Venta de hamburguesas a $1000 en Rosario: "La gente estuvo al lado nuestro"

Médica de cabecera del Pami: Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo
LA CIUDAD

Médica de cabecera del Pami: "Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo"

Barrio Martin: alarma de vecinos por la caída de una antigua columna de la línea K
LA CIUDAD

Barrio Martin: alarma de vecinos por la caída de una antigua columna de la línea K

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
La decisión de la Justicia sobre el futbolista de Gimnasia de Jujuy que gritó bomba en un avión
Ovación

La decisión de la Justicia sobre el futbolista de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión

La decisión de la Justicia sobre el futbolista de Gimnasia de Jujuy que gritó bomba en un avión

La decisión de la Justicia sobre el futbolista de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión

Jorge Almirón probó el equipo en una última práctica y se encendió una alarma

Jorge Almirón probó el equipo en una última práctica y se encendió una alarma

Central: los audios del VAR y el penal que inició la remontada de Huracán

Central: los audios del VAR y el penal que inició la remontada de Huracán

Policiales
Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro
Policiales

Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Dos provincias visitaron Santa Fe para conocer su modelo de seguridad y penitenciario

Dos provincias visitaron Santa Fe para conocer su modelo de seguridad y penitenciario

La Ciudad
Diez shows en doce días: Rosario en el centro de la escena musical
La Ciudad

Diez shows en doce días: Rosario en el centro de la escena musical

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido

Venta de hamburguesas a $1000 en Rosario: La gente estuvo al lado nuestro

Venta de hamburguesas a $1000 en Rosario: "La gente estuvo al lado nuestro"

Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios

Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso
Policiales

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

Un diputado denunció una operación libertaria por su departamento en Pichincha
Política

Un diputado denunció una operación libertaria por su departamento en Pichincha

Caputo admitió que la inflación de marzo estará por encima del 3 %
Economía

Caputo admitió que "la inflación de marzo estará por encima del 3 %"

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores
Policiales

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares
Información general

Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares

Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta
El Mundo

Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta

Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana
Información General

Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana

Autorizan el sacrificio de 80 hipopótamos de la cocaína de Pablo Escobar
Información General

Autorizan el sacrificio de 80 "hipopótamos de la cocaína" de Pablo Escobar

Básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias
Ovación

Básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias

Pami paga $2.100 por consulta y los médicos de Rosario responden con paro
La Ciudad

Pami paga $2.100 por consulta y los médicos de Rosario responden con paro

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana
La Ciudad

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos
La Ciudad

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

La autopsia reveló que Ángel tenía más de veinte golpes en el cráneo
Información General

La autopsia reveló que Ángel tenía más de veinte golpes en el cráneo

La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3 por ciento
Economía

La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3 por ciento

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento
Policiales

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento

Advierten que hablar de denuncias falsas masivas  desalienta a víctimas
Policiales

Advierten que hablar de "denuncias falsas masivas"  desalienta a víctimas