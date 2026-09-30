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Newell's, ante Lanús, podrá volver a conformar su zaga ideal

Para el choque de este sábado el DT de Newell's podrá disponer de Lucas Carrizo, quien salió antes frente a Platense por una molestia muscular

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

30 de septiembre 2026 · 06:15hs
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Carrizo dejó el campo de juego antes de la finalización del duelo ante el Calamar por una sobrecarga muscular que quedó atrás. 

CANOB

Carrizo dejó el campo de juego antes de la finalización del duelo ante el Calamar por una sobrecarga muscular que quedó atrás. 

Las dos semanas de extensión que otorgó la fecha Fifa en el Clausura le permitió a Newell's instalar una plataforma de recuperación sin tantas necesidades y urgencias. Después de su primera victoria de visitante sobre Platense en Vicente López y apoyado en su racha de local, hay un halo positivo y guiños de complicidad que acompañan su paso en el torneo y que promueve la recuperación de lesionados en un marco de mayor serenidad.

En ese escenario, se sitúa el caso del marcador central Lucas Carrizo, quien salió antes de la finalización del duelo ante el Calamar, a los 66’, por una sobrecarga muscular y en su lugar ingresó Bruno Cabrera.

Por esa situación, Carrizo practicó la semana pasada de manera diferenciada para no apurar estos lapsos, y trabajar de forma más tranquila pensando en el choque frente a Lanús, en el Parque, este sábado a las 17, por la jornada 11º del certamen, con arbitraje de Darío Herrera.

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Newell's, sin apuros

Así, con mayor flexibilidad y sin tantas premuras, el cuerpo médico leproso armó un plan de entrenamiento particular para el defensor, para que pueda recuperarse y estar a pleno ante el Granate.

Y, de acuerdo, a lo que trascendió desde el predio de Bella Vista, todo indica que Carrizo podrá estar a disposición en el próximo compromiso, lo que representa otra buena novedad en el frente interno del elenco rojinegro.

Sobre todo teniendo en cuenta que tiene que medirse con un rival directo, que tiene el mismo puntaje en su grupo, pero está apenas un pequeño escalón más arriba por mejor diferencia de gol.

Con esa nueva señal, el cuerpo técnico liderado por Frank Kudelka podrá tener en cuenta a Carrizo, y de esa manera podrá mantener la zaga titular, que le viene dando buenos rendimientos en este segundo semestre.

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¿Y Escobar?

Así, esta buena noticia se suma a la del defensor Franco Escobar, quien venía en pleno proceso de recuperación de una lesión muscular que lo privó de poder actuar en los últimos dos pleitos del Clausura, y todo indica que podrá llegar en buenas condiciones al sábado.

Vale precisar que este futbolista puede jugar marcando las dos puntas y de zaguero central, y significó otro gesto más que positivo que generó buenas sensaciones dentro del búnker rojinegro.

Después de un par de semanas de tareas de rehabilitación, Escobar mejoró y, ya se encuentra en condiciones de poder estar bajo las órdenes del técnico.

En ese marco, si Kudelka opta por regresarlo a la titularidad, lo más probable es que lo haga en el lateral izquierdo, y que sea Jerónimo Russo el que salga del once principal.

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Afuera por una distensión

Vale recordar que Escobar sufrió una distensión en el aductor en el clásico con Central en el Gigante de Arroyito, por la fecha 8º del torneo. Esa dolencia lo dejó fuera de los choques con Vélez en el Coloso Marcelo Bielsa y Platense en el estadio Vicente López.

El marcador de punta venía transitando sin inconvenientes este proceso de recuperación y de a poco se fue quedando sin secuelas de esa lesión muscular que lo obligó, a los 60’, a dejar el campo de juego.

En ese marco, el jugador la semana anterior dejó de realizar trabajos diferenciados y ya está a disposición para el próximo compromiso del equipo leproso frente a Lanús, que está programado para el sábado, a las 17, por la fecha 11º del Clausura.

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