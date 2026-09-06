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Planazo de domingo: Una gran convención de juegos de mesa en el Galpón 11

Con entrada gratuita, la séptima edición de "Cultura en Juego" reúne a miles de personas alrededor de tableros, cartas y dados

6 de septiembre 2026 · 10:29hs
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Cultura en Juego es un encuentro donde se pueden conocer

Cultura en Juego es un encuentro donde se pueden conocer, probar y aprender a jugar juegos de mesa, rol y cartas de manera gratuita. 

Este domingo, a las 20, llegará a su fin la 7° edición de "Cultura en Juego", la convención de juegos de mesa que ya se ganó su lugar entre las actividades culturales de la ciudad.

Desde las 14, el Galpón 11 de la costa central (Estevez Boero 980) es el escenario del encuentro está destinado a todo público que convoca a miles de personas alrededor del juego como práctica cultural, educativa y social.

A lo largo de todas sus ediciones, Cultura en Juego se ha consolidado como un evento que reúne a más de 25.000 asistentes, más de 60 feriantes y alrededor de 50 clubes de juegos de todo el país. Durante dos jornadas, se despliega una amplia infraestructura con más de 150 mesas de juego y 70 stands comerciales.

La programación incluye una gran variedad de propuestas: juegos de mesa modernos y tradicionales (como ajedrez, go, scrabble, backgammon), juegos de rol, juegos educativos,prototipos presentados por sus propios diseñadores, cartas coleccionables, wargames, miniaturas, juegos gigantes, sala de escape y combate medieval. También stands comerciales, donde editoriales y tiendas ofrecen sus productos. Entre las actividades destacadas, este año estará presente uno de los diseñadores más importantes a nivel mundial Tom Lehmann quien conversará con el público.

El evento está organizado por la Asociación Civil Club de Juegos Rosario, una organización sin fines de lucro que trabaja en la promoción del juego como herramienta de transformación social. Además, se lleva a cabo con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

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