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En vivo: Central pegó primero con el bombazo del Gato Ávila y gana el clásico rosarino

Central y Newell's se sacan chispas en busca de la victoria más especial de la temporada. Cobertura en vivo por La Capital

6 de septiembre 2026 · 14:35hs
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Gastón Ávila celebra el gol de la apertura de Central. 

Virginia Benedetto / La Capital

Gastón Ávila celebra el gol de la apertura de Central. 

El clásico rosarino, por la octava fecha del Clausura, ya se juega en el Gigante de Arroyito. Central busca afianzarse en zona de play-offs y trepar en la tabla acumulada, mientras que Newell's tiene como premisa volver al triunfo en el clásico y también consolidarse en puestos de clasificación a octavos de final. Seguilo en vivo por La Capital.

Las incidencias del clásico

Comenzó el segundo tiempo.

Final del primer tiempo

45': Golazo de Central: Gastón Ávila.

22' amarilla a Cóccaro por un choque con Ávila.

10': homenaje a Messi.

5': amarilla a Franco Escobar por infracción a Coronel.

1': amonestado Franco Ibarra por falta a Cóccaro.

Empezó el clásico rosarino.

La realidad marca que Central lleva seis festejos en fila y eso obliga al equipo del cuestionado Jorge Almirón a sostener esta senda dulce. Si incluso Almirón salió victorioso del último cruce en el Coloso y ni así se metió en la piel del hincha canalla. Entonces las esquirlas que podría generarle un resultado negativo serían incalculables, más allá de que el equipo todavía lucha por el título de la tabla anual, tiene la final de la Supercopa Internacional a la vuelta de la esquina y está entre los ocho que clasifican a los octavos de final del Clausura.

Por el lado de Newell’s las seis caídas consecutivas deben ser el combustible para reaccionar y dar vuelta la página.

El último éxito leproso fue justamente en el Gigante de Arroyito, el pasado 20 de marzo de 2022, en victoria por la mínima con el gol de Juanchón García. Pasaron cuatro años y seis meses de esa tarde que se tiñó de rojinegra, pero ya quedó demasiado lejos y todo el mundo Newell’s lo sabe.

Igual jamás hay que subestimar al clásico, a los resultados posibles, a sus consecuencias, a sus derivaciones y al envión impresionante que le otorga al que gana y al gran lío en que se mete el que lo pierde.

Leer más: Todo el color de la previa del clásico rosarino que se juega este domingo en el Gigante

Las estadísticas de Central y Newell's

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El micro de Newells llegó al Gigante, que está copado por hinchas de Central. Se viene el clásico rosarino. 

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