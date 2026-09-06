Cinco minutos del clásico que inició con gran intensidad y ya un amonestado para cada uno

Yael Falcón Pérez sacó la primera tarjeta apenas iniciado el clásico y enseguida debió volver a mostrarla, una para Central y otra para Newell's

Todo Central protesta con Coronel en el piso. Fue amarilla para Escobar, la segunda del clásico.

El clásico empezó con toda intensidad y de entrada hubo dos jugadas con futbolistas de Newell's en el piso. Luego de la segunda, un jugador de Central vio la primera amarilla. Y al toque, Yael Falcón Pérez mostró otra a un futbolista rojinegra. Todo con cinco minutos jugados.

El equipo de Kudelka empezó en campo contrario el partido. De un pelotazo largo de Carrizo, la recibió Mazzantti por derecha y la peleó con Sández y Campaz. El jugador leproso la perdió y la tomó Campaz, pero Ortega lo hizo caer.

Mazzantti también se cayó y Ortega fue por más, pero le pegó una patada al jugador leproso.

Enseguida, de un ataque canalla llegó la rápida contra por izquierda. Cóccaro desairó a Coronel que quedó en el piso y encaró al área, pero Ibarra lo cortó. El árbitro le sacó sin dudar la amarilla.

SE PICÓ EL CLÁSICO ENTRE CENTRAL - NEWELL’S Franco Escobar se ganó la tarjeta amarilla tras un fuerte cruce Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/tW63whYg90

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El clásico tuvo enseguida la segunda amarilla

El partido siguió de trámite intenso y sobre los 5 minutos, Escobar fue demasiado fuerte a bajar a Coronel cuando intentó trepar por derecha. Y Falcón Pérez lo amonestó sin dudar.

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Así, en solo cinco minutos, dos amarillas para cada lado.

Después, a los 23', Cóccaro lo bajó a Avila en la salida y recibió la segunda amonestación para Newell's.