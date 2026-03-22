La Capital | La Ciudad | Museo Castagnino

La historia del robo millonario al Museo Castagnino y su conexión con la última dictadura militar

En 1987, seis obras de arte fueron robadas del museo, entre ellas un Greco y un Goya. Los saqueadores eran profesionales y, al parecer, trabajaban por encargo

Mila Kobryn

Por Mila Kobryn

22 de marzo 2026 · 06:30hs
Se llevaron las telas. Los marcos quedaron intactos.

Se llevaron las telas. Los marcos quedaron intactos.
Excepto por una

Excepto por una, las obras robadas del Museo Castagnino jamás pudieron encontrarse. 

Dos ladrones ingresaron al Museo Castagnino, redujeron al sereno y se llevaron seis obras de artes millonarias. Era 1987 y, por la prolijidad con la que sacaron las telas, la policía aseguró que se trataba de saqueadores profesionales y que era probable que hubiesen trabajado por encargo. Todavía hoy el robo genera intrigas.

Alrededor de las 19 del 24 de marzo de 1987, sonó el timbre del Museo Castagnino. Eros Basaldella, el casero y la única medida de seguridad que tenía el espacio, se acercó a la puerta. Era martes, faltaba mucho para que la fecha se convirtiera en feriado nacional y el museo no estaba abierto al público. Quien estaba parado del otro lado del ingreso le gritó que tenía correspondencia que entregarle y Basaldella abrió la puerta.

Todo lo que sucedió después fue rápido primero y eterno después. Dos hombres, con arma en mano, se abalanzaron contra él y lo maniataron, cortaron el cable del teléfono, atravesaron el hall de la planta baja y corrieron hacia el fondo, en dirección a la sala Juan B. Castagnino.

Minutos después volvieron con las obras de arte, que eran colección y legado de Castagnino, y se dedicaron a desmontarlas con estricta prolijidad. Los marcos quedaron intactos, dos fueron apoyados sobre la pared y los otros esparcidos por el piso.

Uno de los ladrones tenía maquillaje, el otro tenía la cara lavada y Basaldella pudo verlo y memorizar sus facciones. Uno hablaba más francés que español, el otro respiraba con dificultad, como si sufriera asma. Ambos eran esperados por otro hombre que se encontraba en la calle, adentro de una camioneta blanca. No se pudo reconstruir cómo trasladaron las pinturas.

En un banco sobre la vereda de Pellegrini un señor de avanzada edad observaba el parque detrás de la avenida. Sintió, pero no le prestó atención, el sonido seco de una puerta de automóvil cerrándose y el chirrido de una ansiosa acelerada. Se percató de que lo había escuchado cuando una camioneta blanca pasó rápido frente a él y se perdió entre el tránsito.

basaldella

Las obras robadas

Apenas quedó solo, Basaldella dio aviso a la policía. La Unidad Regional II dispuso un operativo cerrojo clausurando todas las salidas de la ciudad. Pero ya habían pasado varios minutos y el movimiento de agentes por la ciudad no logró dar con los delincuentes.

Las obras robadas fueron "Retrato de Felipe II", de Tiziano; "Retrato de hombre con pelliza", de Paolo Caliari "El Veronés"; "Un evangelista" de Doménikos Theotokópoulos "El Greco"; "Paisaje con frailes y lavanderas", de Alessandro Magnasco; y "Palomas y pollos" y "Bandidos asesinando a un hombre y mujeres", de Francisco de Goya y Lucientes. La Dirección de Información Pública comunicó que entre todas las obras robadas había una pérdida de 12 millones de dólares.

Lucrecia Castagnino y su hija, sobrina y sobrina nieta de Juan B., no tardaron en aparecer indignadas y hasta hicieron un repaso histórico: que el tío no había dejado ningún testamento donando sus colecciones, que siempre lo había dicho de palabra, que diez años después de su muerte la abuela Rosa Tiscornia donó todo, que desde entonces las obras ocupaban la sala central del museo y que ellas siempre supieron que, sin ninguna medida de seguridad, el desenlace iba a ser el que fue.

"Quienes hicieron esto han sido expertos conocedores. No cortaron las telas y, según parece, desmontaron los bastidores llevándose las obras intactas. No había ninguna medida de seguridad. Teníamos miedo de que pasara algo como lo que finalmente sucedió", dijeron.

marcos-recorte diario

Ladrones y exagentes de inteligencia

Las descripciones minuciosas que hizo Basaldella sobre uno de los asaltantes se transformaron en un photo-fit que la Jefatura de Policía compartió y terminó circulando por varios medios de comunicación. Era un hombre de 35 años, 1,70 metro de altura, camisa y pantalón marrón claros, un arma similar a una calibre 9 milímetros y su cara estaba maquillada. Jamás lo encontraron.

"No se trata de delincuentes comunes. Lo sustraído no tiene mercado al que pueda acceder cualquier delincuente. Y han quitado prolijamente las telas de los marcos", dijo en aquel momento el jefe de la Policía, Deolindo Pérez. Todo hizo suponer que el robo fue un encargo, ordenado y pagado por un interesado en la posesión de las obras de arte.

photo-fit del sospechoso

Dos años después, el excomisario de la Policía Federal, Juan Carlos Longo, y su esposa Hilda estaban en Miami disfrutando del mar turquesa, la arena blanca, el clima tropical e intentando vender "Palomas y Pollos" de Goya. Fueron detenidos y extraditados a Argentina.

Es que en la investigación del robo al Castagnino, la Justicia apuntó a lo que, en la década del 80, se conoció como "mano de obra desocupada": exmiembros de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad de la última dictadura que quedaron sin su estructura tras el retorno de la democracia y reconvirtieron sus prácticas represivas en delitos comunes y actividades ilícitas.

Pero el principal sospechoso de haber planeado el robo fue Leandro Sánchez Reisse, exagente de inteligencia del Batallón 601. Su apodo, "El Marqués", surgió en escuchas telefónicas realizadas en 1989 que lo apuntaron como el encargado de colocar en el exterior los cuadros sustraídos en el Castagnino. Sin embargo, su participación no pudo comprobarse. Sí lo imputaron por el secuestro del financista Fernando Combal ocurrido en 1979, pero en 2010 fue absuelto.

>> Leer más: El robo que evidenció la inestabilidad de la democracia: a 40 años del copamiento a los tribunales provinciales

En 1999, la Justicia pidió otras detenciones: la captura de Carlos Daniel Bufano, hermano de Rubén Bufano, exoficial del Batallón 601, ante la posibilidad de que hubiera sido aquel ladrón con respiración dificultosa y asmática. Lo cierto es que todo quedó en la nada y la pregunta sobre quiénes fueron los artífices del robo es hasta hoy un misterio, así como la ubicación de las obras de arte.

En una de sus visitas a los Tribunales de Rosario, Sánchez Reisse pidió ser sobreseído de la causa del robo al museo, apuntó contra la policía rosarina, prometió pruebas y hasta se ofreció a recuperar los cuadros. Pero eso no sucedió.

Noticias relacionadas
Rosario cuenta con 12.207.000 metros cuadrados de espacios verdes públicos, distribuidos en más de 500 sitios en toda la ciudad.

Rosario es la ciudad con más espacios verdes por habitante de Argentina

Una clase de ingreso de este año en Ciencias Económicas.

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

El Aeropuerto Internacional de Rosario fue remodelado y volvió a operar a fines del año pasado..

Aeropuerto: crecen los pasajeros, retorna un destino nacional y proyectan más vuelos a Brasil

La llegada del otoño se hará sentir este domingo y el tiempo tendrá una considerable baja en las temperaturas.

El tiempo en Rosario: domingo otoñal y con nuevas lluvias en el horizonte

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión positiva y seguirán sumando ideas

Newell's: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión "positiva" y seguirán sumando ideas

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Tres recomendaciones para ver este fin de semana en Netflix

Tres recomendaciones para ver este fin de semana en Netflix

Newells pudo sacarse la mufa y logró en el Coloso la primera victoria en el torneo

Newell's pudo sacarse la mufa y logró en el Coloso la primera victoria en el torneo

Lo último

De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

Bailes en espacios públicos de Rosario: cumbia, milonga y ritmos que toman la ciudad

Bailes en espacios públicos de Rosario: cumbia, milonga y ritmos que toman la ciudad

Central y una visita a Independiente Rivadavia que puede dejarlo on fire para el apretado abril

Central y una visita a Independiente Rivadavia que puede dejarlo on fire para el apretado abril

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Las tradicionales no pierden alumnos, pero hay nuevas disciplinas que ya se ubican cómodamente en los primeros puestos de las preferencias de los ingresantes
Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Por Carina Bazzoni
Rosario es la ciudad con más espacios verdes por habitante de Argentina

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario es la ciudad con más espacios verdes por habitante de Argentina

Milei apuesta a la cronoterapia mientras escasea la paciencia

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei apuesta a la cronoterapia mientras escasea la paciencia

Sabrina Gullino Valenzuela Negro sigue buscando a su mellizo apropiado en 1978: Queremos la memoria completa

Por Isabella Di Pollina
Política

Sabrina Gullino Valenzuela Negro sigue buscando a su mellizo apropiado en 1978: "Queremos la memoria completa"

Aeropuerto: crecen los pasajeros, retorna un destino nacional y proyectan más vuelos a Brasil

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aeropuerto: crecen los pasajeros, retorna un destino nacional y proyectan más vuelos a Brasil

Bailes en espacios públicos de Rosario: cumbia, milonga y ritmos que toman la ciudad

Por Lucía Inés López
Zoom

Bailes en espacios públicos de Rosario: cumbia, milonga y ritmos que toman la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión positiva y seguirán sumando ideas

Newell's: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión "positiva" y seguirán sumando ideas

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Tres recomendaciones para ver este fin de semana en Netflix

Tres recomendaciones para ver este fin de semana en Netflix

Newells pudo sacarse la mufa y logró en el Coloso la primera victoria en el torneo

Newell's pudo sacarse la mufa y logró en el Coloso la primera victoria en el torneo

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Ovación
Primera C: Central Córdoba sale a la cancha y no pudieron jugar Argentino ni Leones
Ovación

Primera C: Central Córdoba sale a la cancha y no pudieron jugar Argentino ni Leones

Primera C: Central Córdoba sale a la cancha y no pudieron jugar Argentino ni Leones

Primera C: Central Córdoba sale a la cancha y no pudieron jugar Argentino ni Leones

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Frank Kudelka: La victoria es un alivio en lo anímico, pero hay que sumar mejor juego

Frank Kudelka: "La victoria es un alivio en lo anímico, pero hay que sumar mejor juego"

Policiales
Liberan a cinco policías en la causa por defraudación con combustible al Estado provincial
Policiales

Liberan a cinco policías en la causa por defraudación con combustible al Estado provincial

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

La Ciudad
Juan Pappalardo, el verdulero ambulante de Acindar que une tres generaciones

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Juan Pappalardo, el verdulero ambulante de Acindar que une tres generaciones

Acindar: el barrio que una Acería fundó como una gran familia

Acindar: el barrio que una Acería fundó como una gran familia

La historia del robo millonario al Museo Castagnino y su conexión con la última dictadura militar

La historia del robo millonario al Museo Castagnino y su conexión con la última dictadura militar

Rosario es la ciudad con más espacios verdes por habitante de Argentina

Rosario es la ciudad con más espacios verdes por habitante de Argentina

El Concejo aprobó la urbanización del extremo sudoeste en Nuevo Alberdi
La Ciudad

El Concejo aprobó la urbanización del extremo sudoeste en Nuevo Alberdi

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste
Policiales

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Por Claudio Berón
Policiales

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Howard Johnson consiguió un aval clave para la apertura su nuevo hotel en Rosario
La Ciudad

Howard Johnson consiguió un aval clave para la apertura su nuevo hotel en Rosario

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras
Policiales

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras

Cuáles son las tres búsquedas activas que Missing Children Argentina mantiene en Santa Fe
La Ciudad

Cuáles son las tres búsquedas activas que Missing Children Argentina mantiene en Santa Fe

Todo definido: días, horarios y rivales de Central en la fase de grupos de la Copa Libertadores
Ovación

Todo definido: días, horarios y rivales de Central en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Los resultados que pueden sacar a Newells de la zona de descenso este fin de semana

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Los resultados que pueden sacar a Newell's de la zona de descenso este fin de semana

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el parque Independencia
La Ciudad

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el parque Independencia

Quedó preso Miguelito por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada
Policiales

Quedó preso "Miguelito" por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta
La Ciudad

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario
Policiales

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras
Policiales

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras

Qué pasó con la nena de 2 años desaparecida en Córdoba: cómo sigue la investigación
Información General

Qué pasó con la nena de 2 años desaparecida en Córdoba: cómo sigue la investigación

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR