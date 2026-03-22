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24 de marzo: cómo trabaja el Equipo Argentino de Antropología Forense para seguir identificando desaparecidos

En los últimos 40 años, en Argentina, Uruguay y Paraguay fueron localizados y recuperados 860 cuerpos relacionados con delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado argentino

22 de marzo 2026 · 11:07hs
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

A principios de marzo de 2026 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó la identificación de 12 personas en la provincia de Córdoba, en los terrenos en los que funcionó el Centro Clandestino de Detención La Perla.

Fue parte de una intervención en el predio que se había iniciado en 2004 y que ya restituyó la identidad a 16 detenidos-desaparecidos, según detalló a Ruido -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI)- la antropóloga Anahí Ginarte, miembro del equipo desde el inicio de las campañas en Córdoba y responsable de las últimas identificaciones como profesional del Instituto de Medicina Forense.

El EAAF es una organización científica sin fines de lucro que utiliza las ciencias forenses para determinar identidad y causa de muerte de víctimas a partir de sus restos óseos y el contraste genético.

Cómo nació el EAAF

El Equipo se fundó en mayo de 1987 pero su nacimiento está fechado el 26 de junio de 1984cuando, convocados por el antropólogo estadounidense Clyde Snow, los seis fundadores realizaron la primera exhumación en busca de una desaparecida en el Cementerio de Boulogne, al norte de la Ciudad de Buenos Aires.

En aquel debut, la primera experiencia mundial que aplicaba la antropología forense a un caso de desaparición forzada, no encontraron a quien buscaban pero, lejos de abandonar, aquellos estudiantes de antropología reforzaron su compromiso con la misión.

Poco después encontraron e identificaron en el cementerio de Mar del Plata a Liliana Carmen Pereyra, una estudiante militante de la organización Montoneros que fue enterrada por los represores como NN.

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El caso de Liliana fue aprovechado por Snow para explicar en el Juicio a las Juntas el método científico que aplicaban para buscar e identificar desaparecidos. La exposición de Snow tuvo un gran impacto y contribuyó al desarrollo en Argentina de la antropología forense.

A las recientes identificaciones en La Perla se suma el hallazgo de una de las mayores fosas comunes de la dictadura argentina en el sector C del cementerio de San Vicente, en Córdoba capital, que a partir de trabajos iniciados en 2002 devolvió la identidad a 21 personas.

Cómo es el método para descubrir la identidad de los restos encontrados

El EAAF trabaja sobre pedidos de la justicia u organismos cuando existe el hallazgo de un cuerpo, pero también realiza búsquedas en base a documentos, testimonios y otras fuentes. Antes o después de un hallazgo se realiza una investigación preliminar o histórica para relevar toda la información disponible sobre el lugar y los eventuales protagonistas.

Esto es, las historias personales, tanto públicas como privadas, y las características de los espacios en donde se encontraron.

Una vez que se produjo el hallazgo, el Equipo exhuma los restos con técnicas arqueológicasadaptadas a lo forense y también rescata todos los elementos vinculados: balas, vainas, ropa u otros objetos que ayuden con la identificación.

Ya “levantados” los cuerpos de forma científica, llega la etapa de laboratorio, que es cuando se arman los esqueletos, o lo que se haya encontrado de ellos. En esta etapa se puede determinar sexo, edad, talla, lesiones y operaciones pre morten; en el caso de las mujeres, si fueron madres, y grupo poblacional -lo que anteriormente se denominaba “raza”- y si la persona era diestra o zurda. En algunos casos el análisis de los restos permite determinar la causa de muerte.

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Estos elementos se contrastan con la investigación preliminar y con los registros disponibles como radiografías, huellas dactilares, fichas odontológicas y otros documentos Si hay coincidencia, se produce la identificación.

A partir de los ‘90, al proceso de identificación se fue sumando paulatinamente el contraste genético con familiares de las víctimas. Un avance sustancial que aceleró el promedio de identificaciones anuales del EAAF.

La última etapa del método del equipo consiste en informar a los familiares de las víctimas para restituirles los restos. Los profesionales del EAAF coinciden en que este es el momento más reconfortante y el que da sentido definitivo a una tarea que deja marcas y traumas en todos los que se comprometen a hacerlo.

Cuántas causas judiciales de búsqueda de desaparecidos sigue investigando

El EAAF comenzó trabajando con víctimas de la dictadura argentina. A medida que sumaban identificaciones y prestigio en el mundo científico, administraciones que necesitaban identificar cuerpos comenzaron a convocar al equipo en los ‘80 y ‘90 por distintas masacres en Latinoamérica y luego, a partir de la identificación de los restos de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia, fueron solicitados sus talentos en 69 países.

Actualmente, tienen proyectos activos en 25 países, según relata a este medio el director de Comunicación del equipo, Lucas Guagnini.

Hasta el momento, sólo en Uruguay, Paraguay y Argentina fueron recuperados por el EAAF 1664 cuerpos y localizados y recuperados 860 relacionados con delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado argentino.

En la actualidad el EAAF tiene activas 9 búsquedas de desaparecidos con trabajos en distintos puntos, en La Perla, en el Cementerio Municipal de Mar del Plata y en la localidad de Magdalena, provincia de Buenos Aires.

Cuáles fueron los principales logros del EAAF en 40 años

Los logros del Equipo, en sus más de 40 años de actividad, son numerosos pero se puede mencionar como hitos la identificación de Guevara en Vallegrande, Bolivia; la intervención en el caso de 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México; la matanza de El Mozote en El Salvador; el hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga -un joven de 16 años que desapareció en 2009 y fue identificado en 2014- enterrado como NN; la fosa común con cerca de 250 cuerpos en el Cementerio de Avellaneda y la identificación de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor.

En las Islas Malvinas identificaron a 121 soldados argentinos enterrados sin nombre en el cementerio de Darwin.

En México, el EAAF interviene desde 2003 en los casos de femicidios de Ciudad Juárez con un equipo enteramente femenino.

Qué rol cumple además de la búsqueda de desaparecidos

El equipo ya no sólo busca desaparecidos durante la dictadura sino que interviene en casos de desapariciones en democracia. Están abocados a generar una base de datos genéticos de familiares de desaparecidos actuales luego de la gran demanda que generó el caso de Diego Fernández Lima, el estudiante desaparecido en 1984, a los 16 años, y recuperado por el EAAF en 2025 en el jardín de un compañero de escuela en el barrio porteño de Coghlan.

El rol del equipo atraviesa los tiempos. Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), así lo explicó a Ruido: “La desaparición forzada de personas fue la característica principal del plan de represión y exterminio que instauró la dictadura desde el 24 de marzo de 1976”.

“Por eso, la tarea del EAAF, que empezó apenas terminada nuestra dictadura, fue tan importante en nuestro país, porque justamente apunta a desarmar el corazón del proyecto de la dictadura, a desarmar la desaparición. Y a hacer aparecer, restituir a las personas desaparecidas al espacio común, que es el espacio de sus familias y el de toda la sociedad”, concluye.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado.

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