Secuestraron un arsenal y detuvieron a tres personas en la ciudad santafesina de Frontera

Un operativo en una zona rural cercana al límite con Córdoba permitió incautar una ametralladora FMK3, pistolas calibre .45, armas largas, revólveres, miras telescópicas y municiones

Un operativo conjunto de la P olicía de Investigaciones (PDI) y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de Santa Fe permitió el secuestro de un importante arsenal en una zona rural de la ciudad de Frontera, en el oeste santafesino.

La intervención se realizó en el marco de una causa impulsada por la fiscal Fabiana Bertone, con intervención del juez Javier Bottero. Durante el procedimiento, los efectivos hallaron una ametralladora FMK3 semiautomática, dos pistolas calibre .45, dos escopetas, una carabina, tres revólveres, un rifle de aire comprimido, un dron, un chaleco balístico, dos miras telescópicas y municiones de distintos calibres.

Como resultado del operativo, f ueron detenidas tres personas -una mujer y dos hombres- , uno de los cuales tenía pedido de captura vigente en la provincia de Córdoba por una causa de homicidio.

El principal sospechoso tenía una pistola sobre la mesa de luz y la ametralladora debajo de la almohada, presuntamente lista para su uso.

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Qué dice la investigación

La investigación apunta ahora a establecer si las personas detenidas, y su arsenal, formaban parte de un grupo que disputaría territorio con el clan que encabezaba Héctor “El Patrón” Gallardo, detenido el año pasado en el sur del país, tras un trabajo de inteligencia de los equipos de la Policía de Investigaciones de Santa Fe y del Ministerio Público de la Acusación.

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Gallardo controló durante años el negocio del narcotráfico en la región y fue uno de los delincuentes más buscados en la provincia, hasta su caída.