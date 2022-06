El ex goleador neerlandés Marco Van Basten considera que Messi es inferior a Pelé, Maradona y Cruyff

El ex futbolista aseguró que el crack rosarino es un "gran jugador", pero "Maradona siempre tuvo más personalidad"

El ex delantero neerlandés Marco Van Basten consideró que el argentino Lionel Messi no tiene el nivel que alcanzaron el brasileño Pelé, su compatriota Johan Cruyff y Diego Maradona , pese a que lo elogió por su nivel "único", según publicó este jueves la prensa italiana.

Para Van Basten "Pelé, Diego Maradona y Johan Cruyff son los tres mejores de la historia. Messi también es un gran jugador, pero Maradona siempre tuvo más personalidad en un equipo y Messi no es el que se pone al frente para ir a la guerra".

En cuanto a la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo, el exgoleador añadió: "¿Cuál de los dos es el mejor? Cristiano es un gran jugador, pero los que dicen que es mejor que Messi no saben nada de fútbol, o lo dicen de mala fe", expresó en entrevista con Corriere dello Sport.

Van Basten, ex delantero del Ajax y Milan fue contundente: "Messi es único. Imposible de imitar e imposible de repetir. Un jugador como él aparece cada 50 o 100 años. De niño, cayó en la olla en donde se forman los genios del fútbol".

El ex delantero que se vio obligado a retirarse a los 28 años por una lesión dio explicaciones de por qué no coloca a Messi en el podio: “También es un gran jugador, pero Maradona siempre tuvo más personalidad en un equipo. Messi no es el que se pone al frente para ir a la guerra”.

De esta manera, colocó al actual capitán de la selección argentina un escalón por debajo de esos tres, junto a otras figuras: “No me olvido de Cristiano Ronaldo, (Michel) Platini o (Zinedine) Zidane”.

El neerlandés, campeón de Europa con Países bajos en 1988, suma en su carrera en clubes 379 partidos y 282 tantos (0.74 por juego) y en el seleccionado 57 cotejos y 54 goles.