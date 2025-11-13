El emotivo posteo de Messi tras la práctica abierta de la selección argentina en España

El capitán argentino agradeció la masiva convocatoria de fanáticos en la sesión de entrenamiento en el estadio del Elche

La selección argentina se prepara para un nuevo amistoso por la fecha FIFA de noviembre. En esta oportunidad, el plantel dirigido por Lionel Scaloni realizó un entrenamiento abierto para el público en el estadio Manuel Martínez Varelo, casa del Elche FC, y miles de argentinos se hicieron presentes para ver a Lionel Messi en cancha.

El astro argentino compartió un posteo en su cuenta de Instagram y agradeció la multitudinaria cantidad de asistentes: "Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también!!! Siempre es un gusto volver a verlos !!".

Más de 20.000 personas observaron la vuelta del delantero del Inter Miami a España tras varios años, luego de abandonar el fútbol europeo e iniciar una nueva aventura en Norteamérica: "Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona ", aseguró el rosarino.

Cuándo juega la selección argentina

Luego de conseguir dos victorias en los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico por la fecha FIFA de octubre, el combinado nacional enfrentará a Angola este viernes 14 de noviembre a las 13 (hora en Argentina) en el Estadio 11 de Novembro de Luanda, capital del país africano.

Será el segundo compromiso entre ambos países. El anterior fue el 30 de mayo de 2006, en un amistoso previo al Mundial de Alemania. El partido, que contó con la presencia de Lionel Messi, terminó 2-0 en favor de los argentinos con goles de Maximiliano Rodríguez y Juan Pablo Sorín.

Su rival para este encuentro viene de quedar eliminado en las fase de clasificación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Angola quedó cuarto en el grupo D, detrás de Cabo Verde, Camerún y Libia.

Cómo ver en vivo Argentina-Angola

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentro Play, Flow y Directv Go.