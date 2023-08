El colombiano Óscar Pareja dijo que lo que cobró el juez "fue escandaloso" y que el rosarino debió ver la roja. "No me importa que sea Leo", sostuvo

El técnico colombiano Óscar Pareja no anduvo con vueltas tras la derrota en el clásico ante Inter Miami y criticó al árbitro por no haber expulsado a Lionel Messi y por el escandaloso penal que sancionó en favor del equipo del rosarino cuando el partido estaba igualado y le permitió pasar al frente y sellar la victoria por 3 a 1 en la Leagues Cup.

Pareja consideró que el árbitro salvadoreño Ivan Barton fue determinante en la eliminación de su equipo al sancionar como penal una falta contra Josef Martínez que fue una clara simulación y que luego el venezolano cambió por gol. “Debería haber sido doble amarilla también a Leo, no me importa que sea él, tiene que ser medido igual”, disparó.

El entrenador no ahorró palabras para criticar con dureza al juez e incluso contra el propio Lionel Messi y a lo largo de la conferencia de prensa dejó estas sentencias.

* “Y luego hubo un par de jugadas que a lo mejor el aficionado raso no le pone atención, pero había una doble amarilla también a Leo, no me importa que sea él, tiene que ser medido igual”.

* “También ocurrieron una serie de cosas que ponen el juego en un ritmo que no pertenecía a lo que podíamos exponer hoy los dos equipos, entonces nos deja a todos muy frustrados porque venimos todos muy contentos, muy felices y la competencia y todo, pero las cosas tiene que ser justas”.

ERA PENAL PARA EL INTER MIAMI??

* “Lo que pasó hoy en la cancha no fue justo, entonces nos vamos frustrados. Nos vamos con la derrota, pudimos hacer más cosas positivas y evitarlo, pero hay que decir las cosas como son: no podemos dejar lo que pasó debajo de un mueble”.

* “Creo que lo del penal no le pertenece al juego. Fue una simulación muy clara y era muy fácil porque hace unos años atrás no tenían la posibilidad de tener jueces que les ayuden, pero hay un VAR que ve eso y el árbitro ni siquiera se tomó el tiempo de ir a verlo. Fue una jugada trascendental del partido”.

* “Inter Miami es un rival que ha mejorado su calidad, fue un partido competitivo, pero fueron circunstancias del juego muy injustas que no deberían haber pasado”.

Clara falta de Messi sobre Araujo… no hay falta de Araujo sobre Messi… pero el árbitro pita a favor del Inter Miami…

"Si Messi lo pide, a Messi le damos".



“Si Messi lo pide, a Messi le damos”. pic.twitter.com/EW1EJ6h0B1 — Jose del Valle (@delvalle_ESPN) August 3, 2023