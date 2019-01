El diablo ayer no metió la cola

Independiente especula con la contratación de Fernando Zampedri. Ayer debía haber una reunión formal con los directivos de Central para encarar este tema de fondo con la seriedad que amerita. Sin embargo, desde el "infierno" de Avellaneda no dieron señales de vida, por cual los canallas consideraron que "el tema se enfrió". A tal punto que algunas voces consultadas por Ovación indicaron que "si el lunes, o a más tardar el martes, seguimos así directamente daremos por cerrado el caso y el jugador seguirá con nosotros". También hay que considerar que si el diablo viene con 3,5 millones de dólares se llevará al goleador, por lo cual obligará a los auriazules a buscar otro punta inmediatamente.

La tesorería canalla necesita una pronta inyección de dinero líquido. El club viene invirtiendo en este mercado sin cesar, de hecho compró la ficha de Fito Rinaudo y además consiguió los préstamos del volante colombiano Jarlan Barrera, Agustín Allione y el atacante Claudio Riaño.

A esto hay que sumarle que el próximo martes llegará a nuestra ciudad el mediocampista Duván Vergara, por quien el club compró el 80 por ciento de la ficha del colombiano a Envigado, quien firmará luego por las próximas tres temporadas.

No obstante, el club está tratando de que llegue una propuesta por algún jugador. Hasta ahora llegó una por el único que no quiere largar: Zampedri. "Es el 9 del Patón. La idea es retenerlo. Es nuestro goleador", le confesó una fuente auriazul a este medio en esa ciudad antes del partido de anoche ante Racing.

También hay que reflejar que si llega una propuesta jugosa no habrá barreras que podrán retener al artillero del equipo. El Toro está tasado en 3,5 millones netos. Aunque si vienen con tres limpios, todo marca que será vendido automáticamente. Ayer desde Independiente debían tener una charla con Central cara a cara por este caso.

Pero no sucedió, por lo cual la directiva de Arroyito considera que "si entre lunes o martes no hay nuevas señales, el tema se cerrará ahí nomás y el jugador se quedará con nosotros". También apuntaron que "si se llega a ir nos veremos obligados a salir a comprar otro delantero cuanto antes". Por lo tanto, la negociación sigue tan abierta como indefinida. Aunque si no hay señales a corto plazo, el Toro será el 9 canalla por unos meses más.