El desafío del rojinegro es llevar las virtudes afuera

Fiel a su estilo, el DT leproso Omar De Felippe no confirmó a los once titulares para visitar hoy, a las 19.30, a Estudiantes, en la cancha de Quilmes, en el partido pendiente de la séptima fecha de la Superliga. Pero a pesar del hermetismo, todo indica que el entrenador le ratificará la confianza a la alineación que viene de vencer el último sábado 2 a 0 a Tigre en el Coloso Marcelo Bielsa. Siempre hay margen para algún retoque, pero la base leprosa no mutará tras haber cumplido una aceptable faena ante el Matador de Victoria. En el camino al clásico, Newell's necesita consolidarse en el juego y hacia allí apunta el entrenador.

Ante los de Victoria, De Felippe apostó a los ingresos de Facundo Nadalín, Braian Rivero, Mauro Formica y Luis Leal. Todos cumplieron y además potenciaron al resto. Por ello todo indica que hoy seguirán entre los once. El DT quedó conforme con el equipo, que logró ser sólido atrás, tuvo pasajes de presión alta en el mediocampo y arriba generó varias chances netas de riesgo. Claro que para ello fue sustancial el panorama que aportó el Gato Formica para manejar los tiempos del ataque. Y también fueron positivos desde lo táctico los movimientos siempre punzantes de Luis Leal, abriendo espacios con diagonales permanentes en la defensa rival.

Es un hecho que los números de Newell's dejan mucho que desear cuando sale del Coloso. Y esta es la gran deuda de la gestión De Felippe (ver aparte). Pero además de las escueta cosecha de dos puntos sobre 27 en disputa hay que decir que a los rojinegros les cuesta horrores convertir goles en condición de visitante. Porque en nueve excursiones anotó apenas tres veces. Convirtió Joaquín Varela en la visita a Atlético de Tucumán (1-1) y Héctor Fértoli en la caída ante Boca (1-3), ambos en la pasada Superliga. Y en el actual certamen el único grito afuera del Coloso lo señaló la Pantera Leal en el traspié con Godoy Cruz (1-2).

Además Newell's deberá aprovechar el momento flojo de un rival que llega a los tumbos. El pincha le ganó a Boca, empató con Independiente, Defensa y Justicia y Atlético de Tucumán y perdió con Godoy Cruz, Belgrano, Aldosivi y Tigre, por lo que marcha penúltimo en la tabla general.

Lo dicho, Newell's va hoy a la cancha de Quilmes con la intención de consolidar la mejoría en el juego, buscando salir de perdedor de visitante y, a la vez, tratando de entrar de la mejor manera a la semana previa al clásico, aunque el lunes tenga que recibir a Argentinos.

Los concentrados para hoy son Aguerre, Temperini, Piris, Paredes, Fontanini, Bíttolo, Callegari, Nadalín, Bernardello, Rivero, Amoroso, Cacciabue, Formica, Alzugaray, Leal, Torres, Oviedo, L. Cabrera y Fértoli. Más allá del resultado, Newell's debe entregar una imagen más confiable que en las últimas salidas del Coloso.