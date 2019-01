Regresa un Coloso al Coloso. Esta tarde, a las 19, se producirá el reencuentro de Maximiliano Rodríguez (38 años) con el pueblo leproso, un romance interminable que se reeditará tras la reciente vuelta del crack al club del Parque procedente de Peñarol. El ídolo vuelve a su casa y todas las miradas estarán posadas en el talentoso número 11, en lo que será el exigente duelo que protagonizará la Lepra ante el desfachatado Vélez de Heinze. Justamente al Fortín lo dirige el Gringo, otro emblema rojinegro que será recibido como un héroe por los hinchas. Será la última prueba a fondo del equipo de Héctor Bidoglio a una semana del estreno oficial de la Superliga ante Boca.

La presencia de Maxi iluminará de emociones la tarde-noche del Coloso. Porque la Fiera es uno de los símbolos más fuertes del sentido de pertenencia que distingue al mundo Newell's. De los jugadores que surgieron en la cantera leprosa y que tras triunfar en el exterior regresaron impecables a darle una mano al club que aman y regalarles todo su talento a los hinchas cada fin de semana.

Maxi, que disputó tres mundiales con la camiseta argentina y que jugó en equipos top de Europa, fue uno de los futbolistas legendarios que integraron el notable Newell's campeón del Tata Martino en 2013. Y que terminó de sellar su idolatría con el golazo que le anotó a Central en Arroyito en la victoria agónica del 2016. Este pedazo de jugador hoy volverá a pisar un Coloso que estará ávido de verlo en acción, ovacionando la vuelta de quien ya se convirtió en uno de los máximos ídolos de la historia del club.

"Volver era una cuenta pendiente y retirarme con esta camiseta era algo por saldar. Con el hincha tenemos un cariño mutuo, Newell's me extrañaba a mí y yo extrañaba a Newell's. Eso no tiene precio", dijo la Fiera cuando confirmó su regreso a fines de diciembre. "Físicamente, es una realidad, ya no tengo 20 años. Lo más importante era que yo estuviera en mi casa. En otro momento me tocó irme, ahora me toca volver. Pero siempre la institución es lo más importante, los jugadores pasan, los dirigentes pasan. Hay que tratar de aportar lo mejor. Lo hice cuando estuve afuera, lo hice cuando estuve acá. Hoy el club pasa por un momento complicado con el promedio, pero que venga yo no significa que sea el salvador. Yo sólo quiero serle útil al equipo. Cuando uno se deja llevar por el corazón ya no hay nada que pueda equiparar eso", admitió el nuevo capitán leproso.

Así, será una jornada de pura emoción en el Coloso, pero también habrá un exigente partido de fútbol, entre un Newell's que está en formación y un Vélez atrevido y mecanizado que marcha quinto en la Superliga de la mano del Gringo.

Por el lado rojinegro hay que decir que Bidoglio quiere ensamblar a su equipo a partir del manejo de la pelota y la agresividad para atacar y defender. Mostró buenos trazos en el ensayo del último miércoles ante Rampla Juniors (2-1), pero deberá afianzar esta idea de juego asociado a partir del talento de Maxi Rodríguez, Mauro Formica y Víctor Figueroa.

En Newell's todo está focalizado en llegar diez puntos al estreno oficial de la Superliga para afrontar un arranque de alto voltaje. Porque en la fecha 16ª los rojinegros recibirán a Boca en el Coloso, el domingo 27 de enero. Luego, el 3 de febrero será la visita a Unión en el estadio 15 de Abril (17ª fecha). A continuación, por la 18ª jornada se jugará el clásico rosarino ante Central en el Parque de la Independencia, previsto para el 10 de febrero. Y por la 19ª fecha, el escollo será San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, el 16 de febrero. Cuatro partidos de hacha y tiza.

Lo dicho, hoy será una cita imperdible para ver el reencuentro de Maxi con su gente y, a la vez, para advertir cómo está Newell's desde lo futbolístico a una semana de jugar por los puntos, esos que deberá cosechar en cantidad para trepar en la tabla y remontar los promedios.