Newell's y el clásico: la igualdad, un gran envión anímico para lo que viene Newell’s está de pie, pelea contra sus propias carencias y se para arriba del ring con las ganas de, lentamente, volver a ser el que fue Por Hernán Cabrera 6 de septiembre 2026 · 22:37hs

Marcelo Bustamante / La Capital Cóccaro define con categoría para estampar el empate de Newell's. El VAR luego lo convalidó.

Como marcó Frank Kudelka en la conferencia de prensa, seguramente no fue el mejor partido de Newell's en el campeonato, pero el punto logrado casi con el pitazo final, es una bocanada de aire puro ante la chance cierta, hasta ese momento, de seguir agrandando una racha negativa que golpeaba otra vez a los hinchas leprosos, hasta la aparición salvadora de Matías Cóccaro.

No fue una semana sencilla para el plantel rojinegro, ya que sus armas determinantes para poder marcar la diferencia en el arco rival llegaban tocadas. Mazzantti infiltrado y Cóccaro engripado, hasta horas antes del comienzo del clásico, pusieron en jaque a un equipo que no le sobra nada, pero que a la hora de dejar todo, por el bien del grupo, lo hace.

Con coraje A este equipo le sobra coraje, y se apoya en los experimentados para salir a flote de momentos complicados como lo es estar en desventaja de visitante ante el clásico rival. La experiencia de Giannetti con Carrizo en la saga, el desparpajo de Reinatti bajo los tres palos, un capitán como Regiardo que le faltan años pero le sobra actitud y un Cóccaro que le viene como anillo al dedo estos partidos para demostrar la jerarquía a la hora de entrar en acción cuando las papas queman, son los puntos en los que se apoyó Newell’s para lograr la igualdad.

Newell's va por más Por último, es imposible no subrayar el trabajo de Kudelka que le ha dado competitividad pero también carácter a un club que carecía de esos atributos. Newell’s está de pie, pelea contra sus propias carencias y se para arriba del ring con las ganas de, lentamente, volver a ser el que fue, ese equipo que peleaba campeonatos. Y para eso, la Lepra optó por el mejor de los caminos, un entrenador serio con jugadores conscientes de los colores que defienden.