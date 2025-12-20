La Capital | Ovación | Argentino

El Caribe Salaíto: Argentino le ganó la final a Central de la Liga Nacional de fútbol playa

En el balneario La Florida, Argentino goleó 6 a 1 al Canalla y alzó un nuevo título en el fútbol playa

20 de diciembre 2025 · 19:35hs
Argentino se coronó campeón de fútbol playa ante Central en La Florida.

Argentino se coronó campeón de fútbol playa ante Central en La Florida.

Argentino, el bicampeón de la primera división de la AFA, y Central, que se consagró en el torneo Federal a principios de año, disputaron este sábado un partido decisivo por la denominada Final Liga Nacional y se impuso el Salaíto por 6 a 1 a los Canallas.

La contundente victoria de Argentino ante Central fue con los goles de Alejo González, Lucas Becares, Lautaro Attara, Nahuel Cipolleta, Gustavo Moreyra y Lucas Ponzetti.

El partido se disputó en la tarde de este sábado, en la cancha del balneario rosarino La Florida.

Los Salaítos son actualmente los mejores del fútbol playa del país y el fin de semana anterior habían revalidado la corona en la final ante Boca.

>> Leer más: Newell's: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Las imágenes de la final en La Florida

sala5
sala4
Sala2
Sala1

Fotos: prensa oficial Argentino

Noticias relacionadas
Juanchón García volvió a Newells a mediados de 2024. No seguiría en el club.

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Valentino Acuña fue titular en los tres últimos partidos del Clausura. El juvenil puso la cara.

Newell's negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Lucas Alario fue el héroe de la tarde en San Nicolás. Anotó los dos goles con los que Estudiantes superó a Platense.

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Las chicas de Newells ganaron este año la Copa Federal y el torneo Apertura. 

Newell's: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Ver comentarios

Las más leídas

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Lo último

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025

Solsticio de verano: por qué este domingo es el día más largo del año

Solsticio de verano: por qué este domingo es el día más largo del año

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025

Un informe mostró que este tipo de situaciones concentran la mayoría de las consultas atendidas por los Espacios de Violencias durante este año
Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025
Mientras algunos hoteles de Rosario se reconvierten, otros quedan en pausa

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Mientras algunos hoteles de Rosario se reconvierten, otros quedan en pausa

El vamos por todo libertario se empantana y Milei recalcula

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El "vamos por todo" libertario se empantana y Milei recalcula

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos
La Ciudad

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Ovación
Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newells negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Newell's negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Policiales
Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido a pocas cuadras
Policiales

Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido a pocas cuadras

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

La Ciudad
Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025
La Capital

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Policiales

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Newells: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Por Carlos Durhand
Ovación

Newell's: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora
La Ciudad

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Milei en el Mercosur: La integración debe estar al servicio del libre comercio
Política

Milei en el Mercosur: "La integración debe estar al servicio del libre comercio"

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva
La Ciudad

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo
Policiales

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141
La Ciudad

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club
Policiales

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados
Policiales

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe
La Ciudad

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

Grassi: Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin

Por Patricia Martino

Economía

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
La Ciudad

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas
Policiales

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas