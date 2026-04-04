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Central Córdoba vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

La Lepra necesita seguir sumando en Santiago del Estero para alejarse de los puestos de descenso. En esta nota, detalles y estadísticas del partido

4 de abril 2026 · 08:12hs
Central Córdoba vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's visita a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero por la 13ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Ferroviario y la Lepra de este domingo por la noche.

A qué hora juegan Central Córdoba vs. Newell's

El partido correspondiente a la Zona A entre Central Córdoba y Newell's será este domingo 5 de abril desde las 20.30 en el estadio Madre de Ciudades con el arbitraje principal de Hernán Mastrángelo, mientras que Fernando Echenique estará en el VAR.

>> Leer más: Otro resultado que complica a Newell's: jugará ante Central Córdoba en puesto de descenso

Dónde ver Central Córdoba vs. Newell's

La transmisión del encuentro entre el Ferroviario y la Lepra será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

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El último enfrentamiento entre Central Córdoba y Newell's fue empate 1-1 en el Coloso.

El último enfrentamiento entre Central Córdoba y Newell's fue empate 1-1 en el Coloso.

>> Leer más: Newell's: en el tramo de cierre del Apertura, se juega demasiado en muy poco tiempo

Posibles formaciones de Central Córdoba y Newell's

Central Córdoba: El entrenador Lucas Pusineri no dio indicios del once titular del Ferroviario.

Newell's: El entrenador Frank Darío Kudelka no dio indicios del once titular de la Lepra.

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