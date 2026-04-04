Central Córdoba vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

La Lepra necesita seguir sumando en Santiago del Estero para alejarse de los puestos de descenso. En esta nota, detalles y estadísticas del partido

Newell's visita a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero por la 13ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional . Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Ferroviario y la Lepra de este domingo por la noche.

El partido correspondiente a la Zona A entre Central Córdoba y Newell's será este domingo 5 de abril desde las 20.30 en el estadio Madre de Ciudades con el arbitraje principal de Hernán Mastrángelo , mientras que Fernando Echenique estará en el VAR.

La transmisión del encuentro entre el Ferroviario y la Lepra será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

NOBB4 El último enfrentamiento entre Central Córdoba y Newell's fue empate 1-1 en el Coloso. Virginia Benedetto / La Capital

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Posibles formaciones de Central Córdoba y Newell's

Central Córdoba: El entrenador Lucas Pusineri no dio indicios del once titular del Ferroviario.

Newell's: El entrenador Frank Darío Kudelka no dio indicios del once titular de la Lepra.