Duván Vergara: "Estoy ansioso por llegar y jugar"

Central y Envigado terminaron ayer de pulir todos los detalles de la transferencia de Duván Vergara. El volante colombiano llegará mañana a la noche a nuestra ciudad vía Panamá. El jueves será sometido a la revisión médica temprano y por la tarde será presentado a la sociedad canalla como flamante refuerzo. Pero antes de hacer base en estos pagos dialogó con Ovación. "No veo la hora de llegar a Rosario y jugar. Estoy muy contento y ansioso. Voy a un equipo grande y sé que me esperan muchas exigencias", desprendió el juvenil con claridad. "Jarlan (Barrera) me habló y me estuvo comentando lo que es el club. También me fijé en internet y vi lo que es la canallada", acotó el veloz jugador, quien a la vez dejó sentado que "soy rápido. Puedo jugar por las dos bandas o de delantero".

¿Estás más tranquilo ahora que se concretó la transferencia después de algunas idas y venidas que hubo?

Sí, estoy muy contento. Es que en su momento me había ilusionado mucho con poder ir a un club tan grande como Central. Cuando vi que estaba la chance hablé con el dueño del equipo y me dijo que me quedaba. Le dije que estaba bien, arreglamos algunas cosas y concentré con el equipo. Luego me llamó el presidente y me dio la noticia de que me habían vendido. No me lo esperaba, pero me puso muy contento porque se presentó una linda posibilidad de jugar en un fútbol tan importante como el argentino.

¿Es verdad que te llamó Jarlan Barrera para hablarte de lo que es Central?

Sí, fue así. Me escribió por Instagram y luego hablamos un poco de lo que es el equipo y otras cosas.

¿Qué te dijo, porque son varios los colombianos que estarán en el vestuario?

Así es, seremos tres. Jarlan me puso al tanto de lo que es el club y el plantel. Me comentó que están conformando uno bueno y que había que apuntarle a los torneos que se vendrán en poco tiempo más. Ojalá ahora esa amistad con Barrera se vea reflejada en el campo al igual que Cabezas y el resto de la plantilla.

¿Conocés bien a Barrera?

Lo conozco de haberlo cruzado y hablado en cancha cada vez que nos enfrentábamos. Espero disfrutar y hacer ahora más amistad en Rosario. Quiero conocer a todos y llevarme bien con todos.

¿Y qué sabés de Central?

Que es un club grande. Sé que voy a un grande del fútbol argentino y tendré otras expectativas. Habrá más exigencias. Viene de ganar la Copa Argentina y jugará la Copa Libertadores. También sé que la hinchada es muy buena. Vi, además, eso en las redes, donde también me han tratado muy bien. Por eso es que ahora espero poder rendir como todos esperan dentro de una cancha. Vi el partido que jugó el sábado y observo que hay un buen plantel.

¿Te dijeron que la ciudad es muy pasional y por demás de futbolera?

Sí, así me lo han dejado en claro. Son apasionados, sobre todo con el clásico. Así que tendré que prepararme para eso. Habrá que estar bien para hacer mi fútbol y para que pueda enamorar a la hinchada canalla.

¿Qué cosas le podés aportar al equipo?

Soy un jugador muy rápido. En el uno contra uno generalmente casi siempre gano. Me gusta llegar al gol y los huevos, como se dice acá, nunca pueden faltar. Espero retribuirle al profe Bauza, al director deportivo Cetto y a la directiva esa confianza que depositaron en mí.

¿Podés jugar por las dos bandas?

Claro. Puedo hacerlo por los dos extremos sin problemas como de delantero. No tengo una gran altura, pero al ser muy veloz puedo jugar de puntero. Me da lo mismo estar por derecha o izquierda. Me gusta mucho hacer diagonales.

Entonces vas a poder intercambiar posiciones con Barrera.

Sí, por supuesto. Soy derecho, pero me gusta mucho hacer diagonales y llegar al gol.

¿Cómo definirías este paso en tu carrera?

Como algo muy importante porque no me lo esperaba. Tengo 22 años y ahora tendré más exigencias porque voy a una entidad grande de verdad. Por eso, además, es que estoy muy ansioso por llegar a la ciudad, entrenar junto a mis nuevos compañeros y jugar lo más rápido posible.