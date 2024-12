Durísimas palabras de un dirigente de Newell's contra referentes del plantel: "Pseudoídolos de telgopor"

Todo indica que uno de los apuntados es Ever Banega por su ausencia este domingo en el partido ante Talleres

Por "motivos personales", Eve Banega no formó parte de la nómina de Newell´s que viajó a Córdoba para enfrentar este domingo, a las 19,30, a Talleres y se perderá un duelo clave en el que la Lepra, pese a no jugarse el ingreso a ninguna competencia internacional, será juez del campeonato.

Esto no cayó bien en algunos sectores de la dirigencia leprosa. Tal es así, que Gustavo Beretta, secretario de actas del club rojinegro, arremetió fuertemente contra el mediocampista .

Siguiendo el tono que utilizó en su momento luego de la derrota en el clásico en el pasado mes de agosto, donde expresó que “hay jugadores que deben rescindir” y que “el aura del ex capitán perdedor” afectó a la Lepra, en esta ocasión emitió irónicamente un posteo, que puede ser interpretado en referencia a Éver Banega , quien no concentró para el duelo ante Talleres por "motivos personales".

" Gallardo dirigió el día que el papá había muerto, Julio Saldaña jugó después de una gran tragedia, el Dibu no le pudo hacer upa, pero acá las cosas son diferentes, pseudoídolos de telgopor ", expresó el miembro de la comisión directiva Gustavo Beretta.

nob10.jpg

Además, agregó: "Espero que pensemos muy pero muy bien a quién renovarle, no hay mucho margen de error; no podemos fallar".

nob3.jpg

Por último, la tercera publicación también es susceptible de ser interpretada hacia una persona en particular, ante la posibilidad del desembarco de Pablo Pérez como DT de la Reserva. Al respecto, Beretta dejó entrever que “en la reserva no deberíamos poner ex perdedores, eso lo tenemos bien pero bien claro” junto a los hashtags “Todo sea x Newell's”, “A pesar de todo” y un mensaje final que rezó: “Que tengan buenas noches”.

Otro polémico posteo de Gustavo Beretta

En agosto pasado, la derrota de Newell's en el Gigante de Arroyito contra Central por 1 a 0 ya trajo a la luz algunas internas y diferencias entre integrantes de la comisión directiva leprosa y los jugadores del plantel.

>>Leer más: Newell's: Sin Ever Banega ni Mata Pérez, obligado a cambiar el mediocampo

“Hay jugadores que debe rescindir”, había publiado en ese momento el dirigente de Newell's Gustavo Beretta en Instagram. Apuntó a tres jugadores del plantel y a un ídolo y referente del club. Sin poner nombres propios, se refirió a un “ex jugador”, criticó a “un seudo ídolo” y menciono la figura de un “arquero camarillero”. Al tiempo que exigió “ni olvido ni perdón”.

nob7.jpg

Si bien no utilizó nombres, el directivo se refirió a un “exjugador” que sería Leonel Vangioni. Además, criticó a “un seudo ídolo” en referencia a Ever Banega pidiendo que “juegue gratis de una vez por todas”.

Beretta fue muy duro con Ramiro Macagno, al que calificó como “arquero camarillero” y exigió “ni olvido ni perdón”. Otro que cayó en la bronca de Beretta fue Pablo Pérez, al publicar que “el aura del ex capitán perdedor” todavía afecta a la Lepra.