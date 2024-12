Newell's: Sin Ever Banega ni Mata Pérez, obligado a cambiar el mediocampo

Mariano Soso tiene que hacer cambios obligados en Newell's para visitar a Talleres. No están Banega, Armando Méndez ni Tomás Pérez.

Newell’s ya debe querer cerrar este pésimo año de una vez por todas. Y por supuesto, acorde a todas las dificultades mostradas, también para el cierre en el Mario Alberto Kempes tendrá problemas. Es que serán tres cambios seguros y uno probable. Lo más sensible es la baja de Ever Banega, que tampoco tendrá a su ladero Tomás Pérez en el doble cinco. Incluso no estará el lateral Armando Méndez. Así afrontará este último capítulo, donde asoma como partenaire de la fiesta ajena.